Oy kullanma esnasında kalp krizi geçiren adam, ilk yardım ile hayata dönüş anı güvenlik kamerasına yansıdı

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Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanmaya gittiği Adapazarı ilçesi Hızırtepe Mahallesi'ndeki İnönü İlkokulunda 66 yaşındaki Oktay Taş isimli vatandaş bir anda yere yığıldı. Durum sağlık ekiplerine bildirilirken, o esnada okulda bulunan AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan, yaşlı adamın yanına giderek ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

DÜŞTÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Nefes kontrolü ve kalp masajının ardından bölgeye gelen sağlık ekiplerine teslim edilen Taş, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaşlı adamın kalp krizi geçirdiği anlar güvenlik kamerasına yansırken Çağlayan o anları anlattı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Oktay Taş'ın okul koridorunda beklediği esnada yere düşmesi, vatandaşların paniklemesi ve Çağlayan'ın müdahale edildiği anlar yer alıyor.

"İYİ HABERLERİNİ BEKLİYORUZ"

Yaşlı adama ilk yardımı yapan AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan, "Milletvekillerimiz ve belediye başkanımızla İnönü Okulumuzu ziyaret ettiğimiz vakit vatandaşların seslenmesi üzerine olay yerine gittim. Vatandaşımızın kalp krizi geçirdiğini gördüm. Hemen nefesle bilinç kontrolü yaptığımda olmadığını fark ettim ve yapılması gereken şey temel yaşam desteği, masaj ve nefes olarak uygulamaya başladım. Allah'a şükür orada da kendine gelir gibi oldu sonrasında tekrar devam etti. Ambulans ekiplerimiz de hızlı bir şekilde olay yerine intikal etti. Daha sonrasında ambulans ekiplerimize devrettik. İnşallah iyi olacak, haberlerini bekliyoruz" dedi.