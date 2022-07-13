Oyuncu Nurullah Çelebi'den hatırlatma dozu uyarısı - Son Dakika
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Oyuncu Nurullah Çelebi'den hatırlatma dozu uyarısı

13.07.2022 13:00

Oyuncu Nurullah Çelebi'den hatırlatma dozu uyarısı Recep İvedik filminin ünlü oyuncusu Nurullah Çelebi, Düzce'de korona virüs aşısı hatırlatma dozu yaptırarak, vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Oyuncu Nurullah Çelebi'den hatırlatma dozu uyarısı

DÜZCE - Recep İvedik filminin ünlü oyuncusu Nurullah Çelebi, Düzce'de korona virüs aşısı hatırlatma dozu yaptırarak, vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın açıklamalarının ardından korona virüs ile mücadelede çalışmaları yeniden başladı. Bu çerçevede hatırlatma dozu olunması çağrısına ünlü oyuncu Nurullah Çelebi de uydu. Recep İvedik serisinde canlandırdığı karakter ile milyonlarca insanın sevgisini kazanan ve serinin son filmi için kamera karşısına geçen Çelebi, bayram sebebiyle verilen arada Düzce'ye gelerek Sağlıklı Hayat Merkezi'nde korona virüs hatırlatma dozunu oldu.

"Biz gülmekten filmi çekemiyoruz"

Çelebi, aşı sonrasında yaptığı açıklamada hem Recep İvedik filminin çekimlerine hem de hatırlatma dozuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelebi, "Recep İvedik filminin çekimleri çok güzel gidiyor. Çekimlerin çoğu bitti, birkaç günlük işimiz kaldı. Filmi bitirdik diyebiliriz. Serinin en güzeli geliyor. Şu anda 7. serinin en güzeli geliyor. Biz gülmekten filmi çekemiyoruz. İnşallah izleyenlerde çok gülecekler diye ümit ediyoruz. Bu hafta film bitecek. Vizyona girme tarihi olarak ise 15 Kasım gibi olur inşallah. Düzce'ye geldim. Gelmişken bu fırsatı değerlendireyim dedim. Çünkü Düzce İl sağlık Müdürlüğü çok iyi çalışıyor. Hatırlatma dozu çıkmışken geldim ve hatırlatma dozunu oldum. Daha önce 4 aşı olmuştum. Bugünde hatırlatma dozu oldum. Yani iyi günde kötü günde sağlıkçılar hep yanımızda onlara sonsuz teşekkürler" dedi.

Çelebi hatırlatma dozuna davet etti

Vatandaşlara hatırlatma dozu olmaları konusunda uyarıda bulunan Çelebi, "Arkadaşlar, sağlığınızı düşünüyorsanız bütün imkanlar elimizde. İmkanlar bize açılmış gelin hatırlatma dozunu olun. Ben daha önce 3 sinovac 1 biontech aşısı olmuştum bugünde burada biontech varmış. Ne varsa onu olduk. Birkaç çeşit aşı var ama tercih size kalmış. Ben biontech tercih ettim. Korona virüs çıktığında sistem 3 kuralı istiyordu. Maske, mesafe ve hijyen. Bugünkü koşullarda ise maske yok. Mesafe, hijyen ve hatırlatma dozu" diye konuştu.

"Tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor"

Düzce İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz ise vatandaşları aşıya davet ederek, " Türkiye'de Covid-19 vakalarında bir artış gözlemlendi. Daha önce de başardığımız gibi aşı, maske ve mesafe ile tekrar vakaların üstesinden geleceğiz. Vakalarda çok bir yükselme yok ama tabii ki tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor. Hastanemizde 2 hasta tedavi görüyor. Allah acil şifa versin. Sayın bakanımızın da ifade ettiği gibi, bu hastalıklardan korunarak kurtulabiliriz. Korunma yolları belli ve hatırlatma dozlarımızı yaptıralım. Hasta hissediyorsak veya viral enfeksiyon belirtileri gösteriyorsak, toplum içerisinde kendimizi izole etmeye gayret gösterelim" dedi.

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Kaynak: İHA

Koronavirüs, Çelebi, Düzce, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Oyuncu Nurullah Çelebi'den hatırlatma dozu uyarısı - Son Dakika

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