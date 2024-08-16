Pakistan Sağlık Bakanlığı, Körfez ülkelerinden dönen bir hastada maymun çiçeği virüsü tespit edildiğini doğruladı - Son Dakika
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Sağlık

Pakistan Sağlık Bakanlığı, Körfez ülkelerinden dönen bir hastada maymun çiçeği virüsü tespit edildiğini doğruladı

Pakistan Sağlık Bakanlığı, Körfez ülkelerinden dönen bir hastada maymun çiçeği virüsü tespit edildiğini doğruladı

Pakistan Sağlık Bakanlığı, Körfez ülkelerinden dönen bir hastada en az bir mpox virüsü vakasını doğruladı. Eyalet sağlık yetkilileri ise üç vaka tespit ettiklerini bildirdi. Virüsün hangi varyantına sahip olduğu henüz belirlenmedi. Bu durum, virüsün yeni formunun rutin yakın temasla daha kolay yayılması nedeniyle küresel endişe yaratıyor. Dünya Sağlık Örgütü, virüsün yeni varyantının tespit edilmesi sonrası hastalığı uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu olarak ilan etti.

16.08.2024 11:26
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Pakistan Sağlık Bakanlığı, Körfez ülkelerinden dönen üç hastada en az bir mpox virüsü vakasını doğruladığını açıkladı. Bu arada, eyalet sağlık yetkilileri üç vaka tespit ettiklerini bildirdi.

Sağlık Bakanlığı sözcüsü, doğrulanan vakaların gen diziliminin devam ettiğini ve süreç tamamlanana kadar hastanın mpox'un hangi varyantına sahip olduğunun belli olmayacağını söyledi.

Virüsün yeni bir formu, rutin yakın temasla daha kolay yayılıyor gibi göründüğü için küresel endişe yarattı.

Cuma günü daha erken saatlerde, kuzey Hayber Pahtunhva eyaletinin sağlık departmanı, Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen hastalarda üç vaka tespit edildiğini açıkladı. Merkezi Sağlık Bakanlığı tarafından doğrulanan hastanın bu üç kişi arasında olup olmadığı belli değil.

Dünya Sağlık Örgütü, virüsün yeni varyantı tespit edildikten sonra hastalığın son salgınını uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu olarak ilan etti.

Pakistan Sağlık Bakanlığı, Körfez ülkelerinden dönen bir hastada maymun çiçeği virüsü tespit edildiğini doğruladı

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Son Dakika Sağlık Pakistan Sağlık Bakanlığı, Körfez ülkelerinden dönen bir hastada maymun çiçeği virüsü tespit edildiğini doğruladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ateş: Körfezden oraya gittiyse virüs bize kesin gelmiştir. 5 0 Yanıtla
  • YoH null: eskiden de var dı ki bu yanj 100 yil öncede yeni bisi değil 2 0 Yanıtla
  • BM - İsmail YILMAZ: PANDEMİ KABUL ETMİYORUZ! 2 0 Yanıtla
  • Göksel Tuygun: her 100 yıl da bir üst üste bu tarz virüslerle dünya nüfusunu azaltmaya çalışıyorlar 0 1 Yanıtla

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SON DAKİKA: Pakistan Sağlık Bakanlığı, Körfez ülkelerinden dönen bir hastada maymun çiçeği virüsü tespit edildiğini doğruladı - Son Dakika
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