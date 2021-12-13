Pankreas kanserini kemoterapinin yanı sıra ozon ve kupa terapisinin etkisiyle yendi - Son Dakika

Kırşehir'de yaklaşık 2 yıl önce pankreas kanseri teşhisi konulan 70 yaşındaki Atalay Özcan, mevcut kemoterapi tedavisinin yanında Kırşehir'de aldığı ozon ve kupa terapileriyle sağlığına kavuştu.

Hipertansiyon ve diyabet hastası da olan Özcan, ayaklarında ve dizlerindeki ağrılar nedeniyle Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Tetkiklerde pankreas kanseri teşhisi konulması üzerine çocukları Özcan'ı Konya'ya götürerek Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi sürecini başlattı.

Burada yaklaşık 18 ay kemoterapi de dahil tedavi gören Özcan, bu süreçte Kırşehir'e geldiği zamanlarda Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi bünyesindeki Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezinde ozon (bir rahatsızlığı ya da oluşan yarayı tedavi amacıyla vücuda ozon gazı uygulanması) ve kupa (hacamat) terapisi aldı.

Merkezde 12 seans ozon ve 3 seans kupa terapisi uygulanan Özcan, 18 ayın sonunda sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Hasan Esat Yücel, AA muhabirine, hastaya Konya'daki kemoterapi tedavisinin yanında ozon ve kupa terapileri uyguladıklarını söyledi.

Diyabet ve hipertansiyon gibi kronik rahatsızlıkları bulunan hastanın ozon ve kupa terapilerinden de büyük fayda gördüğünü belirten Yücel, "Hasta kemoterapiye, diyabet ve hipertansiyon tedavisine aynen devam etti. Bizim uyguladığımız bu destekleyici tedavilerle hastanın pankreas kanserinde belirli iyileşmeler olduğunu gözlemledik. Kan şekeri ve basınçları daha iyi şekilde kontrol altına alındı." dedi.

Tedaviyle ilgili bilgi veren Yücel, şunları kaydetti:

"Hasta teşhis konduktan sonra kemoterapi tedavisine başlamış, rutin ara kontrolleri, takipleri yapılmakta iken bize ozon ve kupa terapisi için başvurdu. Hastanın rutin tetkiklerini inceledik. Ozon ve kupa terapisi için uygunluğunu değerlendirdik. Herhangi bir sakıncası olmadığı kanaatine varınca hastaya haftada bir ozon terapisi, 6 ayda bir kupa tedavisi uyguladık. Ozon tedavisini 12 seans aldı, kupa tedavisini ise 3 seans uyguladık. Mevcut kemoterapilerine ilave olarak ozon ve kupa terapiyle hastada ciddi anlamda iyileşmeler oldu."

"İnanamadılar, karışmış olabilir diye, iki üç defa tahlil aldılar"

Atalay Özcan da hem kemoterapi hem de ozon ve kupa terapileri sayesinde sağlığına kavuştuğunu vurgulayarak, "18 ay önce dermansızlık yaşadım, hiç yürüyemedim. Ayaklarım ucundan ağrı giriyordu, dizlerime kadar geliyordu. Kendimi kaybediyordum, hiç kimseyi tanıyamıyordum ağrıdan. Rahatsızlığım başladığında bana 3 ay ömür vermişlerdi. 18 ay sonunda aldığım kemoterapi, kupa ve ozon tedavisi ile tahlillerim yüzde 99 iyi çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Doktorların, tahlil sonuçlarının 30'lu yaşlardaki sağlıklı bir kişiyle aynı olduğunu söylediğini aktaran Özcan, "Bunu hekimler söyledi. İnanamadılar, karışmış olabilir diye, iki üç defa tahlil aldılar." diye konuştu.