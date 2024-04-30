Pansiyonda kalan 25 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Sağlık

Pansiyonda kalan 25 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

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Ardahan'da Şehit Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyonunda kalan 25 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin tedavileri yapıldıktan sonra taburcu edildiği belirtildi. Valilik tarafından konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

30.04.2024 10:28
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Pansiyonda kalan 25 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

ARDAHAN - Ardahan'da Şehit Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyonunda kalan 25 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Valilikten konuyla ilgili açıklama geldi.

Ardahan merkezde bulunan Şehit Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyonunda kalan 25 öğrenci; mide bulantısı, karın ağrısı, ishal gibi şikayetler nedeniyle öğretmenleri nezaretinde hastaneye kaldırıldı. Hastanede kan tahlili alınarak tedavileri yapılan öğrencilerin tamamı taburcu edilerek pansiyonlarına gönderildi.

Ardahan Valiliği konuyla ilgili bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada konunun yakından takip edildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"29 Nisan 2024 tarihinde ilimiz merkez Şehit Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyonunda kalan 25 öğrencimiz; mide bulantısı, karın ağrısı, ishal gibi şikayetlerle öğretmenleri nezaretinde Ardahan Devlet Hastanesi'ne götürülmüştür. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvuran öğrencilerimizin tamamı acil servislerde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilmiş olup, durumu ciddi olan ve yatarak tedavi gören öğrencimiz bulunmamaktadır. Pansiyonda öğrencilere verilen gıda numuneleri ve su numuneleri gerekli incelemelerin yapılması için Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edilmiştir. Valiliğimiz tarafından başlatılan idari inceleme devam etmekte olup, konu yakından takip edilmektedir."

Pansiyonda kalan 25 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Pansiyonda kalan 25 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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