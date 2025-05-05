Papa\'nın Vefat İsteği: Gazze\'ye Sağlık Kliniği

PAPA Franciscus'un papalık arabasının isteği üzerine Gazze'deki çocuklar için mobil sağlık kliniği olacağı bildirildi.

Papa Franciscus'un vasiyeti üzerine papalık arabası Gazze'deki çocuklar için mobil sağlık kliniğine dönüştürülecek. Vatikan, bunun Papa Franciscus'un vefatından önceki son isteği olduğunu duyurdu. Papalık arabasının, teşhis, muayene ve tedavi için ekipmanlarla donatılacağı kaydedildi.

Gazze'ye insani erişim sağlandığında, Papa Franciscus'un arabası, doktorlar ve sağlık görevlileri tarafından kullanılacak. Caritas İsveç Genel Sekreteri Peter Brune yaptığı açıklamada, "Araçla, bugün sağlık hizmetlerine erişimi olmayan çocuklara - yaralı ve yetersiz beslenen çocuklara - ulaşabileceğiz. Bu, Gazze'deki sağlık sisteminin neredeyse tamamen çöktüğü bir zamanda somut, hayat kurtarıcı bir müdahaledir" dedi.