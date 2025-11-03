Parkinson hastası: "Yeniden yürümek çok güzel" - Son Dakika
Parkinson hastası: "Yeniden yürümek çok güzel"

Parkinson hastası: "Yeniden yürümek çok güzel"
03.11.2025 11:32
Adana'da beyin, sinir ve omurilik cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen tarafından belinden ameliyat edilen 54 yaşındaki Parkinson hastası Necla Sarıhan, ameliyat öncesi kaplumbağa gibi yürüdüğünü, ameliyat sonrası ise normale döndüğünü belirtti. Sarıhan, birçok doktor tarafından ameliyatı riskli bulunduğu için tedavi olamamıştı. Ancak Prof. Dr. Şen, Parkinson hastalığının ameliyata engel olmadığını belirterek, Sarıhan'ı ameliyat etti. Ameliyat sonrası Sarıhan'ın yürüme yeteneği geri geldi.

Adana'da Prof. Dr. Orhan Şen tarafından belinden ameliyat edilen 54 yaşındaki Parkinson hastası kadın, ameliyattan önce kaplumbağa gibi yürüdüğünü, ameliyattan sonra normale döndüğünü belirterek, "Yeniden yürümek çok güzel, anlatamam" dedi. Parkinson hastası 54 yaşındaki Necla Sarıhan, uzun süredir çok yavaş yürüme, bir yerden bir yere giderken çok fazla yorulma şikayetiyle birçok hastaneye gitti. Ancak Sarıhan, hem yaşından dolayı hem de hastalığından dolayı doktorlar tarafından ameliyatı riskli bulunduğu için bir türlü sağlığına kavuşamadı. Adana'da Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'i bulan Sarıhan, tedaviye başlayarak ameliyat oldu.

Prof. Dr. Şen, yaşanan süreci şöyle anlattı:

"Hastamız 54 yaşında, ayakta duramama ve yürüyememe şikayetiyle bana başvurdu. Aynı zamanda 7 yıldır Parkinson hastası ve tedavi görüyor. Son birkaç yıldır bir odadan diğer odaya gidişi 3 dakikayı bulurken, şu an bir koltuktan diğerine geçecek kadar bile ayakta duramıyormuş. Parkinson hastaları zaten yavaş yürürler. Küçük adımlarla yürümeye razıymış ama artık onu da kaybetmiş. Şehir şehir doktor gezmişler. 'Parkinson hastalığın var, ameliyat olamazsın' demişler. Bana geldiklerinde, 'Parkinson hastası olmanız ameliyata engel değil' dedim. Kardiyoloji, nöroloji ve anestezi uzmanı meslektaşlarıma göstereceğimi, eğer onlar da ameliyat için uygun görürse eskiden razı olduğu Parkinson yürüyüşüne tekrar kavuşabileceğini, rahat yürüyebileceğini söyledim. Hasta ve ailesi buna ikna oldu. İlgili tetkikleri yaptırdıktan sonra 3 ay önce mikro cerrahi yöntemle ameliyatını yaptık. Belinde kanal darlığı vardı. Yürüyememesinin asıl sebebi buydu. Şu an aradan 3 ay geçti ve gayet rahat yürüyor."

Genç meslektaşlarına mesaj da veren Şen, "Farklı rahatsızlıkları olabilir ancak bu kişiler Parkinson hastasıysa, nöroloji, kardiyoloji ve anestezi uzmanlarının onayını almadan 'ameliyat olamazsınız' demeyin. İnsanların geleceğiyle oynamayın" diyerek öneride bulundu.

"Yeniden yürümek çok güzel"

Tedavisi yapılan Necla Sarıhan ise, "Parkinson hastasıydım ve yürüyemiyordum. Yürümekte zorluk çekiyordum ama artık iyiyim. Doktor beyin sayesinde ameliyattan sonra düzeldim. Çok doktora gittim ama 'yatakta kalırsın, ameliyat olamazsın' dediler. Önceden kaplumbağa gibi küçük adımlarla yürüyordum ama artık kendi işlerimi yapabiliyorum. Yeniden yürümek çok güzel, anlatamam yani" diye konuştu.

Kaynak: İHA

