Patentli Steril Aspirasyon Mandalı Geliştirildi

İzmir'de akademisyenler ve hemşire tarafından geliştirilen "steril aspirasyon mandalı", Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.

Ege Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Ege Üniversitesi (EÜ) Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şebnem Çınar Yücel, İzmir Bakırçay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eda Ergin ile uzman hemşire Melek Yorulmaz'ın araştırmacı olarak yer aldığı projede özellikle yoğun bakım ünitelerindeki aspirasyon işlemlerinin daha güvenli, pratik ve ekonomik hale getirilmesi hedeflendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Yücel, aspirasyon sırasında steriliteyi korumanın büyük hassasiyet gerektirdiğini, bu sürecin sağlık personeli için zaman alıcı ve zahmetli olabildiğini ifade etti. Geliştirilen mandalın ergonomik tasarımıyla bu zorlukları ortadan kaldırdığını kaydeden Yücel, tek elle kontrol edilebilen cihazın, üzerinde bulunan özel kanallar ve sabitleyici silindir yapılar sayesinde farklı kalınlıktaki sondalara tam uyum sağladığını aktardı.

Prof. Dr. Yücel, uygulama kalitesini artırması beklenen patentli cihazın, ilerleyen süreçte seri üretime geçerek yaygınlaşmasının hedeflendiğini sözlerine ekledi.