30 ünite kan onlarca hayata umut oldu - Son Dakika
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30 ünite kan onlarca hayata umut oldu

30 ünite kan onlarca hayata umut oldu
28.06.2026 11:41  Güncelleme: 11:54
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Türk Kızılayı tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasında 30 ünite kan toplandı. Belediye Başkanı Zekiye Tekin de bağışa destek verdi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Türk Kızılayı Eskişehir Şubesi Kan Merkezi tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyası, vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.

Pazaryeri Belediyesi önünde bulunan Fatma Koç Parkı'nda konuşlandırılan Kızılay kan bağış aracı gün boyunca vatandaşları ağırladı. 'Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır' sloganıyla düzenlenen etkinlikte 30 ünite kan bağışı toplanırken, bağışçılar ihtiyaç sahiplerine umut oldu. Kan bağışı kampanyasına Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin de katılarak destek verdi.

"Bugün vereceğimiz kanla birçok insanın hayatına dokunabiliriz"

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ise tüm vatandaşları kan bağışına davet ederek, "Bugün vereceğimiz kanla birçok insanın hayatına dokunabiliriz. Hayata hayat katmak için bir kan bağışında bulunabilirsiniz. Pazaryeri ilçe çarşı meydanında kan bağış aracımız Kızılay kan merkezinde geldi hizmet veriyor. Tüm hemşerilerimizi buradan kan bağışı yapmaya davet ediyorum" diye konuştu

Pazaryeri'nde gerçekleştirilen kampanya, vatandaşların duyarlılığı sayesinde anlamlı bir dayanışma örneğine dönüşürken, yetkililer düzenli kan bağışının önemine bir kez daha dikkat çekti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Türk Kızılayı, Zekiye Tekin, Pazaryeri, Bilecik, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık 30 ünite kan onlarca hayata umut oldu - Son Dakika

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