Peker Tekniği ile Rahim Sarkması Ameliyatı Kolaylaştı

DİYARBAKIR'da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurullah Peker, geliştirdiği ve 'Peker tekniği' ismini verdiği yöntemle rahim sarkması ameliyatını kesi olmadan daha kolay ve risksiz hale dönüştürdü. Dr. Peker'in çalışması, SCI Expanded kapsamındaki uluslararası bir kadın doğum dergisinde yer aldı. Doç. Dr. Peker, " Bu yöntemle hastalarda yeniden ameliyat olma oranı sıfır oldu" dedi.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurullah Peker, 2022 yılında geliştirmeye başladığı ve soy ismini verdiği 'Peker tekniği' ile rahim sarkması ameliyatlarının daha kolay ve risksiz hale dönüştürülmesini sağladı. Dr. Peker'in kesi olmadan ameliyatın gerçekleşmesini sağlayan ve rahatsızlığın yeniden görülmesini engelleyen yöntemi, SCI Expanded kapsamındaki uluslararası bir kadın doğum dergisinde yer aldı.

'DİKİŞ HER ZAMAN DOĞRU YERDEN GEÇEMİYORDU'

Doç. Dr. Nurullah Peker, "Kadınlarda ileri yaşla beraber rahim sarkması gözükmektedir. Rahim sarkması olan hastaların karınlarında doğum yolundan rahim alındıktan sonra çevrede kalan dokuların üst kısma asılma işlemi normalde yapılıyor. Normal teknikte bu işlem, doğum yolunun hemen yan tarafında 'pararektal boşluk' kör bir boşlukta, sadece cerrahın parmakla hissiyatıyla ve oradan bir dikiş geçirmesiyle gerçekleştiriliyordu. Bu bölge, kör bir boşluk olduğu için orada dikiş her zaman doğru yerden geçemiyordu. ve buna bağlı olarak da ameliyatın başarısızlığı artıyordu. Yeniden ameliyat olma durumu gözlemlenmekteydi. Bunun dışında o bölgede dikişe bağlı olarak kalın bağırsak yaralanması, idrar torbası yaralanması, yine o bölgenin hemen arka tarafında bulunan büyük damar ve sinirlerde hasarlar da oluşuyordu" dedi.

'HİÇBİR KOMPLİKASYON GÖZLEMLENMEDİ'

Doç. Dr. Peker, "Geliştirdiğimiz teknikte o bölgeye histereskop dediğimiz bir optik sistem entegre edilerek bölgenin daha da büyütülüp gözlenip, dikişi görüntü eşliğinde gerçekleştiriyoruz. Bu yöntemle hastalarda yeniden ameliyat olma oranı sıfır oldu. Ayrıca çevre dokularda, kalın bağırsağın son kısmında, yine idrar torbasında, büyük damar ve sinirlerde hiçbir hasar ve komplikasyon gözlemlenmedi. Asistanlık yıllarımızda bizim hocalarımız, bu ameliyatları yaptığında hocanın nerden geçtiğini, o dikişi göremezdik. ve bu her zaman bizim için korkutucu olurdu. Ama geliştirdiğimiz bu teknik ile asistanlarımız da izleyerek tekniği öğrenebilmektedir" diye konuştu.

'TEKNİĞİN KABUL GÖRMESİ GURUR VERİCİ'

Dr. Peker, "Bu tekniği geliştirmek için aslında önce 2022 yılında ilk birkaç vakada uyguladık. Tekniğin camiada sonuçlarını görmek amacıyla, kadın doğum camiasındaki uluslararası bir kongreye bildiri olarak gönderdim ve bu kongrede geliştirmiş olduğum teknik birincilik ödülü aldı. Sonrasında ameliyatlarımızı yapmaya devam ettik, 2 yıl boyunca gözlemledik ve bu sonuçlara ulaştık. Bu tekniğin geliştirilmesinden sonrasında yayını yaptıktan sonrasında kendi soy ismimi verdim. 'Peker Tekniği' olarak dergilere gönderdim. Gönderdiğim ilk dergide de kabul aldım. Uluslararası camiada da gerçekten bu tekniğin kabul olması ve takdir görmesi hem benim için hem üniversitem için hem şehrim için ve hem de ülkem için gerçekten de gurur verici" dedi.