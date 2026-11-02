Pendik\'te doğum uzmanı, epiduralin sezaryen oranını belirgin artırmadığını bildirdi

Pendik-Kurtköy Ersoy Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Esra Aydın Şahin, halk arasında "ağrısız doğum" olarak bilinen epidural analjezinin doğum sancılarını önemli ölçüde azaltabildiğini belirterek, mevcut bilimsel verilerin bu yöntemin sezaryen ihtimalini belirgin şekilde artırmadığını gösterdiğini ifade etti.

Doğum sırasında ağrı kontrolünün anne adaylarının en çok merak ettiği konular arasında yer aldığını belirten Pendik-Kurtköy Ersoy Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Esra Aydın Şahin, epidural analjezinin vajinal doğum sırasında yaygın olarak kullanılan yöntemlerden biri olduğunu söyledi. Epidural uygulamasında bel bölgesindeki epidural boşluğa ince bir kateter aracılığıyla düşük dozda lokal anestezik ve gerektiğinde ağrı kesici ilaç verildiğini aktaran Şahin, yöntemin rahim ve doğum kanalından gelen ağrı sinyallerini azaltarak doğum sürecinin daha konforlu geçirilmesine yardımcı olduğunu belirtti.

"Ağrıyı tamamen ortadan kaldırmayabilir"

Epidural analjezinin halk arasında ağrısız doğum olarak adlandırılmasına rağmen her anne adayında aynı etkiyi göstermediğini belirten Şahin, bazı kadınların doğum sırasında neredeyse hiç ağrı hissetmediğini, bazılarında ise kasılmalara bağlı baskı hissinin devam edebildiğini ifade etti. Gerektiğinde anestezi uzmanı tarafından ilaç dozunun veya kateter konumunun yeniden düzenlenebileceğini aktardı.

"Etkisi 10 ila 20 dakika içerisinde başlıyor"

Epidural uygulamasının anestezi ve reanimasyon uzmanı tarafından gerçekleştirildiğini belirten Şahin, işlem sırasında anne adayının tansiyonunun, nabzının ve bebeğin kalp atışlarının takip edildiğini söyledi. Bel bölgesi lokal anesteziyle uyuşturulduktan sonra epidural boşluğa ince bir kateter yerleştirildiğini anlatan Şahin, ilaçların bu kateter aracılığıyla verildiğini ve etkisinin genellikle 10 ila 20 dakika içerisinde başladığını kaydetti.

Epidural uygulaması için rahim ağzının belirli bir açıklığa ulaşmasının zorunlu olmadığını belirten Şahin, zamanlamanın doğumun ilerleyişine, anne adayının isteğine ve tıbbi değerlendirmeye göre belirlendiğini ifade etti.

"Epidural sezaryen ihtimalini belirgin şekilde artırmıyor"

Epidural analjezinin doğum süresine ve bebeğe etkilerine ilişkin bilgi veren Şahin, bilimsel çalışmaların yöntemin özellikle ıkınma evresini bir miktar uzatabileceğini gösterdiğini belirtti. Bununla birlikte mevcut kanıtların epidural uygulamasının sezaryen olasılığını belirgin şekilde artırmadığını ortaya koyduğunu ifade etti.

Epiduralde kullanılan ilaçların düşük dozlarda verilmesi nedeniyle bebeğe geçen miktarın oldukça az olduğunu aktaran Şahin, anne adayında tansiyon düşmesi yaşanması durumunda bebeğin kalp atışlarında geçici değişiklikler görülebileceğini, bu nedenle anne ve bebeğin işlem boyunca takip edildiğini söyledi.

"Her anne adayı için uygun olmayabilir"

Epidural analjezinin genel olarak güvenli bir yöntem olduğunu ancak bazı durumlarda uygulanmasının uygun olmayabileceğini belirten Şahin, kan pıhtılaşma bozuklukları, trombosit düşüklüğü, kan sulandırıcı ilaç kullanımı, uygulama bölgesinde enfeksiyon ve ciddi tansiyon düşüklüğü gibi durumların önceden değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Uygulama sonrasında tansiyon düşmesi, kaşıntı, geçici bacak uyuşukluğu, idrar yapmada güçlük ve baş ağrısı gibi yan etkilerin görülebileceğini belirten Şahin, ciddi sinir hasarı, enfeksiyon ve kanama gibi komplikasyonların ise oldukça nadir olduğunu ifade etti.

"Epidural kalıcı bel ağrısına neden olmuyor"

Epidural uygulamasına ilişkin yaygın yanlış inanışlara da değinen Şahin, doğum sonrası bel ağrısının sık görülebildiğini ancak araştırmalarda epidural uygulanan ve uygulanmayan kadınlar arasında uzun süreli bel ağrısı açısından anlamlı bir fark bulunmadığını belirtti. Kalıcı sinir hasarının ise son derece nadir görüldüğünü kaydetti.

"Epidural sonrası emzirme mümkün"

Epidural analjezinin genel olarak emzirmeye engel olmadığını belirten Şahin, kullanılan ilaçların anne sütüne geçen miktarının çok düşük olduğunu ifade etti. Doğum sonrasında anne ile bebeğin mümkün olan en kısa sürede ten tene temasının sağlanmasının ve emzirmenin erken başlatılmasının önemine dikkat çekti.

Op. Dr. Esra Aydın Şahin, epidural doğum düşünen anne adaylarının gebeliklerinin son döneminde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ile anestezi uzmanına danışarak yöntemin yararlarını ve muhtemel risklerini değerlendirmeleri gerektiğini belirtti.