Sağlık

Biruni Üniversite Hastanesi tarafından "Dünya Prematüre Günü Farkındalık Toplantısı" gerçekleştirildi.

Biruni Üniversite Hastanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel, yenidoğan uzmanları, çocuk doktorları ve hemşirelerinin yanı sıra prematüre doğan çocuklar ve aileleri katıldı.

Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel, hastane Genel Müdürü Serap Kilerci Ulusal, Başhekim Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Sert'in konuşmacı olduğu etkinlikte duygusal anlar yaşandı.

Prematüre çocukların ve ailelerinin yaşadığı hikayelerin anlatıldığı etkinliğin sonunda, farkındalık yaratmak amacıyla gökyüzüne mor balonlar bırakıldı.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel, bugünün önemine dikkati çekerek, bugünün amacının farkındalığı arttırmak olduğunu söyledi.

Yüksel, dünyanın en önemli sağlık sorunlarından birisinin prematüre doğum olduğunu ifade ederek, "Prematüre doğum sonrası çocuklar çok iyi bakımla, çok iyi teknoloji ve bilimin gücüyle hiçbir problem olmadan da büyüyebilir. Ama engelliliğin en önemli nedenlerinden bir tanesi prematüre. Ben çocuk nöroloğuyum yıllarca bu çocukları izliyoruz. Oradaki ufacık bir hata, ufacık bir bilgi eksikliği, ufacık bir gecikme bütün yaşam boyunu etkiliyor." diye konuştu.

Çocukların yaşadığı engelleri ortadan kaldırmak adına yapılması gerekenlere değinen Yüksel, burada en önemli şey prematüre nasıl bakılmalı? Yeni yenidoğan uzmanı ne yapmalı? Hemşiresi ne yapmalı? Ortam nasıl olmalı? Bilim ve teknoloji nasıl kullanılmalı? konularının çok önemli olduğunu dile getirdi.

"Prematüre bebeklerin oranları gittikçe artıyor"

Yüksel, her geçen gün prematüre bebeklerin sayısında artış yaşandığının bilgisini paylaşarak, konuşmasına şöyle devam etti:

"Prematüre bebeklerin oranları gittikçe artıyor. Oranların artmasının çok nedeni var, başta stres, beslenme şartları, dolayısıyla bu konuyu bugün Biruni olarak gündemimize getirmemizin en önemli nedeni malumunuz ülkemizde de birtakım sıkıntılar oldu. Bu işi böyle iyi yapmak, yaptığımız işi iyi yapmak, iyi yapanları da böyle hakikaten anlatmak için bir toplantıyı düzenledik. Bu önemli olan bir kişinin böyle yaşantısını daha iyi hale getirmek. Çünkü ateş düştüğü yeri yakar. Dolayısıyla ufacık bir göz problemi, ufacık bir zihin problemi, ufacık bir nöbet, ufacık bir ortopedik sıkıntı çocuğu ömür boyu etkileyecek. Amacımız bunları biraz daha azaltmak, toplumu bilgilendirmek, çalışanlarımıza böyle bir teşvik şey yapmak, motive etmek, bilgi eksikliği varsa onu tamamlamak amacımız bu."

Prematüre dönemi bittikten sonraki sorunlara işaret eden Yüksel, "En büyük sorunlar, mental problemlerinin olması, zekalarında birtakım bilişsel fonksiyonlarında bir takım sıkıntıların olması, nöbet olması, görme problemleri, üşütme problemleri, ortopedik problemler, yutma zorlukları, salya akmaları, kabızlık gibi çok sık çok sayıda problemleri olabilir."