Haberler.com stüdyosunda Melis Yaşar'ın sorularını yanıtlayan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Öçgüder, robotik cerrahinin bilinmeyen yönlerini anlattı. Geleneksel yöntemlerden farklı olarak robotik teknolojinin hem cerrahlara kolaylık sağladığını hem de hastaların ameliyat sonrası süreçlerini hızlandırdığını vurguladı. Ancak SGK ve özel sigortaların bu yöntemi karşılamadığını belirterek, uygulamanın tamamen özel hastanelerde yapıldığını ifade etti.
Prof. Dr. Öçgüder, robotik cerrahiyle ilgili önemli bir yanılgıya değindi: "Robotik cerrahide en büyük yanlış, ameliyatı robotun yaptığı sanısıdır. Aslında ameliyatı cerrahınız yapar, robot sadece destek sağlar." Robotik teknolojinin cerrahın becerisini geliştiren bir araç olduğunu, ameliyatın kontrolünün tamamen cerrahta olduğunu belirtti.
Hassasiyetin önemine vurgu yapan Öçgüder, "Robotik cerrahi, milimetrik ya da bir derecelik hataları engelleyerek operasyonların daha hassas ve güvenli yapılmasını sağlıyor" ifadelerini kullandı. Bu teknolojinin iyi bir cerrahı daha iyi bir cerrah haline getirdiğini söyledi.
Hastaların ameliyat sonrası iyileşme sürecinin hızlandığını ve günlük yaşantılarına daha kolay dönebildiklerini anlatan Prof. Dr. Öçgüder, robotik cerrahinin sağladığı konforun özellikle protez ameliyatlarında önemli olduğunu belirtti: "Hastaya, protezi yokmuş gibi hissettiren bir teknoloji."
Prof. Dr. Öçgüder, bu teknolojinin henüz SGK ve özel sigorta kapsamında olmadığını ifade etti. "SGK ve özel sigorta robotik cerrahiyi karşılamıyor, bu yüzden tamamen özel olarak uygulanıyor" diyerek sürecin maddi yönüne de dikkat çekti.
Son Dakika › Sağlık › Prof. Dr. Ali Öçgüder: Robotik cerrahi, milimetrik ya da bir derecelik hataları engelliyor - Son Dakika
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