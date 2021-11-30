Üye Girişi
Prof. Dr. Banu Atalar: "Meme kanserinde yaş ortalaması düştü" - Son Dakika

Prof. Dr. Banu Atalar: "Meme kanserinde yaş ortalaması düştü"

30.11.2021 10:07

Prof. Dr. Banu Atalar: "Meme kanserinde yaş ortalaması düştü" "Meme kanseri bugün her 8 kadından birisinde görülüyor" "Sigara içilen arabada oturuyorsanız oradan bile etkilenirsiniz" Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr.

Prof. Dr. Banu Atalar: "Meme kanserinde yaş ortalaması düştü"

"Meme kanseri bugün her 8 kadından birisinde görülüyor"

"Sigara içilen arabada oturuyorsanız oradan bile etkilenirsiniz"

ANTALYA - Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Banu Atalar, "Meme kanserinde yaş ortalaması oldukça düştü. Eskiden daha ileri yaşlarda karşılaşıyorduk. Ülkemizde de genç meme kanserleri sayısı gittikçe artıyor. Meme kanseri bugün her 8 kadından birisinde görülüyor" sözlerine yer verdi.

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği tarafından 2 yılda bir düzenlenen "Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi"nin 14'üncüsü, Antalya Belek Titanic Kongre Merkezi'nde devam ediyor. Kongre programında 49 oturumda yurtiçi ve yurtdışından alanında deneyimli 154 uzman bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Dünyada kanser oranlarının son 30 yılda yüzde 30'un üzerinde düşüş gösterdiğini belirten TROD Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Banu Atalar, "En önemli faktör bilinçlenmemiz oldu. Sigara içmeyi bıraktık. Çok daha az sigara içiyoruz. Pek çok kanser türünde sebep olarak sigara gösteriliyor. İkincisi beslenmemize dikkat ediyoruz. Obezite o kadar yaygın değil. Sağlıklı gıdalar ile beslenme başladı. Üçüncüsü ise alkol kullanımı da azaldı. ve artık hareket ediyoruz. Aktif yaşam kanseri önleyici ve kanser olan hastalara önerdiğimiz bir şey. Dünya hareket etmeyi de öğreniyor. Bunun dışında daha ölümcül olduğunu bildiğimiz Akciğer kanseri gibi kanserlerde sistemik tedaviler de çok gelişme kat etti" sözlerine yer verdi.

"Hiçbir belirtisi yokken birkaç öksürük ile doktora gitti ve filmler çekilince erken tanı konuldu"

Eskiden akciğer kanserinde 4'üncü evresinde çok umutsuz olduklarının altını çizen Atalar, "Son yıllarda bu hedefe yönelik ümmi terapiler artı radyoterapiler ile beraber kullandığınız zaman yaşam süresinde 2 kat artış sağlandı. Burada önemli olan radyoterapinin üstün teknolojisini kullanabiliyor olmanız lazım. Biz bunu yapabiliyoruz. Kanser tedavileri ülkemizde çok iyi yürüyor. Kanser hastaları pandemide 2 türlü olarak etkilendi. Bir tanesi pandemi nedeniyle hastaneye gelmekten korkan ve erteleyen hastalar oldu. Maalesef bunlar geciken hastalar oldu. Şimdi bu geç tanıların hepsini görmeye başladık. Bu kötü oldu. Bir diğer hasta gurubu ise pandemi nedeniyle covid-19 şüphesi ile tomografi çekilen hastalarda erken tanı konuldu. Hiçbir belirtisi yokken birkaç öksürük ile doktora gitti ve filmler çekilince erken tanı konuldu. Pandemi döneminde kanser tanıları çok da azaldı diyemeyiz" dedi.

"Meme kanserinde yaş ortalaması oldukça düştü"

Meme kanserinde yaş ortalamasının oldukça düştüğünü belirten Atalar, "Eskiden daha ileri yaşlarda karşılaşıyorduk. Ülkemizde de genç meme kanserleri sayısı gittikçe artıyor. Meme kanseri bugün her 8 kadından birisinde görülüyor. Bugün bütün kadınlar ne zaman meme kontrolüne gitmeleri gerektiğini biliyorlar. Devletin sağlık tarama politikaları da buna yardımcı oluyor. Meme kanserine erken tanı koyabiliyoruz. Erken tanı tedavi de kolay oluyor. Meme kanserinde de tedavi anlamında ilerlemeler çok fazla. Erken tanının önemi çok önemli. Ailesinde meme kanseri olanların tarama testlerine daha önce başlamaları gerekiyor" açıklamasını yaptı.

"Sigara içilen arabada oturuyorsanız oradan bile etkilenirsiniz"

Sigara ile ilişkisi olmayan kanser türlerinin daha az olduğunu sözlerine ekleyen Atalar konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bugün sigarayı aldığınız ağız yolundan başlayın ciğerleriniz hatta mesane kanserlerinde de sigara rol arıyor. Sadece sigara içiyor olmak ta bunun sebebi değil. Sigara içen bir ortamın içerisinde bulunuyorsanız yine sigaraya maruz kalıyorsunuz. Sigara içilen arabada oturuyorsanız oradan bile etkilenirsiniz. Sigaradan kurtulmamız gerekiyor. Ülkemizde sigaraya maruz kalma oranımız azaldı. Bilinçlenmeye başladık. Sigaradan kurtuldukça hem ölüm oranları hem de kanser oranları azalacak."

Prof. Dr. Banu Atalar: Meme kanserinde yaş ortalaması düştü
Prof. Dr. Banu Atalar: Meme kanserinde yaş ortalaması düştü
Prof. Dr. Banu Atalar: Meme kanserinde yaş ortalaması düştü
Prof. Dr. Banu Atalar: Meme kanserinde yaş ortalaması düştü

Radyasyon, Sigara, Kanser, Türk, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Prof. Dr. Banu Atalar: 'Meme kanserinde yaş ortalaması düştü' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Motokuryelere köprüde siper olan metrobüs şoförleri o anları anlattı 15:48 Motokuryelere köprüde siper olan metrobüs şoförleri o anları anlattı Zehirli gözlemeyle babasının ölümüne sebep olan kadın ve sevgilisine ağırlaştırılmış müebbet 15:36 Zehirli gözlemeyle babasının ölümüne sebep olan kadın ve sevgilisine ağırlaştırılmış müebbet Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz 14:51 Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı 14:28 Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı Koridorları inleten kavgaya polis müdahale etti 13:15 Koridorları inleten kavgaya polis müdahale etti Kılıçdaroğlu'nun 10 gıda maddesine zam istememesinin ardından Bahçeli de aynı öneri de bulundu 11:53 Kılıçdaroğlu'nun 10 gıda maddesine zam istememesinin ardından Bahçeli de aynı öneri de bulundu
Bahçeli'den Mansur Yavaş'a tehdit gibi uyarı: Dikkat etsin arkasında bir ülkücü nefes var 11:34 Bahçeli'den Mansur Yavaş'a tehdit gibi uyarı: Dikkat etsin arkasında bir ülkücü nefes var Büyük zam gelmişti! Markette ayçiçek yağlarını çalınmasın diye zincirlediler! 10:56 Büyük zam gelmişti! Markette ayçiçek yağlarını çalınmasın diye zincirlediler!

Son Dakika Haberleri
15:47 Motokuryelere köprüde siper olan metrobüs şoförleri o anları anlattı
15:46 Son dakika: Dolar vitesi büyüttü! 13 lirayı aştı, tarihi rekora doğru tam gaz!
15:34 Müge Anlı'da genç kadın, günler sonra yüzleştiği sevgilisine ayakkabı fırlattı
15:31 Samsung, Volkswagen'e çip üretecek
15:25 Son Dakika! Azerbaycan'da tatbikat sırasında düşen helikopterdeki 14 asker şehit oldu
15:18 F-35 uçağı havalanamadan denize düştü
15:15 Avrupa Konseyi'nin gündeminde Kavala var! Türkiye'ye yaptırım masada!
15:12 Bu ev çok havadar! Çünkü 360 derece dönebiliyor!
15:03 Cüneyt Arkın'ın "koca herifleri"!
14:59 Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi
Kaymakamdan dikkat çeken paylaşım: TBMM acilen idamı getirmeli Kaymakamdan dikkat çeken paylaşım: TBMM acilen idamı getirmeli         
15:52
Son dakika: Dolar vitesi büyüttü! 13 lirayı aştı, tarihi rekora doğru tam gaz! Son dakika: Dolar vitesi büyüttü! 13 lirayı aştı, tarihi rekora doğru tam gaz!         
15:46
F-35 uçağı havalanamadan denize düştü F-35 uçağı havalanamadan denize düştü         
15:19
Burçin Birben: Ebru Gündeş'in okuduğu Saygılarımla şarkısını iblise yazdım Burçin Birben: Ebru Gündeş'in okuduğu Saygılarımla şarkısını iblise yazdım         
14:40
Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı         
14:25
MÜSİAD: Kurdaki ani hareketliliğin 10-15 gün içinde sona ereceğini düşünüyoruz MÜSİAD: Kurdaki ani hareketliliğin 10-15 gün içinde sona ereceğini düşünüyoruz         
12:24
FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip "Freedom" soyadını aldı FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip "Freedom" soyadını aldı         
11:49
Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması! Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması!         
11:13
Erol Olçok ve Abdullah Gül'ün fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde! Erol Olçok ve Abdullah Gül'ün fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde!         
10:37
Son Dakika! Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü Son Dakika! Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü         
10:16
Fuhuş çetesine VİP 1 Operasyonu! Katalog olarak göndermişler Fuhuş çetesine VİP 1 Operasyonu! Katalog olarak göndermişler         
09:39
Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı         
09:13
Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı         
08:40
Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi         
08:29
Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek         
08:25
Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi         
08:17
Son Dakika! İzmir Urla'da 5.1 büyüklüğünde deprem Son Dakika! İzmir Urla'da 5.1 büyüklüğünde deprem         
07:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2021 15:56:35. #1.13#
SON DAKİKA: Prof. Dr. Banu Atalar: "Meme kanserinde yaş ortalaması düştü" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement