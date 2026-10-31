Prof. Dr. Bozgeyik, ele gelmeyen meme kitlelerinde uzman kontrolü çağrısı yaptı - Son Dakika
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Prof. Dr. Bozgeyik, ele gelmeyen meme kitlelerinde uzman kontrolü çağrısı yaptı

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Prof. Dr. Bozgeyik, ele gelmeyen meme kitlelerinde uzman kontrolü çağrısı yaptı
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Prof. Dr. Bozgeyik, ele gelmeyen meme kitlelerinde uzman kontrolü çağrısı yaptı
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Elazığ Medilines Hospital'da radyoloji uzmanı Prof. Dr. Zülkif Bozgeyik, meme hastalıklarında kendi kendine muayenenin değerli olduğunu ancak yeterli olmadığını belirtti. Bozgeyik, ele gelmeyen kitleler için kadınların düzenli hekim muayenesi olması gerektiğini vurguladı.

Meme hastalıklarında bazı kitlelerin ele gelmediğini belirten Prof. Dr. Zülkif Bozgeyik, "Kişinin kendi eliyle yaptığı muayene oldukça kıymetlidir ancak kadınların bununla yetinmeyip düzenli olarak uzman hekim kontrolünden geçmesi gerekmektedir" dedi.

Elazığ Medilines Hospital'da radyoloji uzmanı olarak görev yapan Prof. Dr. Zülkif Bozgeyik, kadınlarda sıkça görülen meme hastalıklarında teşhis yöntemlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erken tanının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Bozgeyik, ele gelmeyen kitlelere karşı düzenli hekim kontrolünün şart olduğunu vurguladı.

Meme hastalıklarının teşhisinde modern görüntüleme teknolojileri ve biyopsi yöntemlerini entegre bir şekilde kullandıklarını belirten Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Zülkif Bozgeyik, "Meme ultrasonografisi radyasyon içermeyen, ses dalgalarıyla beraber kullanılan memenin bir görüntüleme yöntemidir. Ağrısız ve hızlı bir görüntüleme yöntemidir. Bu sayede biz memedeki kitlelerin teşhisini saptamış oluruz. Mamografi genellikle 40 yaşın üzerindeki bayanlarda tarama yöntemi olarak kullanılır. Burada memede ultrasonda görmediğimiz kireçlenmeleri ve diğer kitleleri, bazen ultrasonda saptayamadığımız kitleleri mamografi sayesinde saptamış oluruz" dedi.

Meme emarı ve biyopsi uygulamalarının tanı sürecindeki ileri rollerine değinen Prof. Dr. Bozgeyik, "Meme emarı ise daha ileri bir görüntüleme yöntemidir. Genellikle ultrasonografi ya da mamografide saptadığımız kitlelerin ileri değerlendirmesini yapmak üzere kullanırız. Meme biyopsisi memede saptanan bir kitlenin natürünü yani doğasını, iyi huylu mu kötü huylu mu olduğunu anlamamız için uyguladığımız bir işlemdir, girişimsel bir işlemdir. İnce iğne ve kalın iğne biyopsisi şeklinde iki şekilde yapılabilir. Bu sayede kitlelerin iyi ya da kötü huylu olduğunu tespit ettikten sonra ileri gerekli tedavileri yapabilmekteyiz" diye konuştu.

Kadınların kendi kendine yaptığı muayenelerin tek başına yeterli olmayabileceği konusunda uyarılarda bulunan Bozgeyik, "Meme hastalıkları günümüzde kadınlarda sık gördüğümüz problemlerden bir tanesidir. Kişinin kendi eliyle yaptığı muayene oldukça kıymetlidir. Ancak bazı kitlelerin ele gelmediği de göz önünde bulundurularak ilgili uzman hekime başvurarak düzenli bir şekilde muayenelerini yaptırmaları gerekmektedir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
RadyolojiSağlıkElazığKadınSon Dakika

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