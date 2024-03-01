Sağlık

Prof. Dr. Doğan: "Kolorektal kanserler yılda en az 1 milyon kişinin hayatını kaybetmesine neden oluyor"

ANKARA - Ankara Etlik Şehir Hastanesi Onkoloji Hastanesi Başhekimi ve Cerrahi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Lütfi Doğan, Kolorektal kanserlerin dünyada her yıl neredeyse milyon kişi de görüldüğü ve yılda en az 1 milyon kişinin bu sebepten dolayı hayatını kaybettiğine dikkati çekti.

Ankara Etlik Şehir Hastanesi Onkoloji Hastanesi tarafından, '1-31 Mart Kolorektal Kanser Farkındalık Ayı' dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, kolorektal kanserlere ilişkin bilgi verilirken, hastalığa ilişkin erken tanı ve tedavi yöntemleri uzmanlar tarafından ele alındı.

Prof. Dr. Lütfi Doğan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Kolorektal kanserlerin dünyade her neredeyse 2 milyon kişi de görüldüğü ve yılda en az 1 kişinin bu sebepten dolayı hayatını kaybettiğine dikkati çekerek, "Bu oranlara baktığımızda hem görülme sıklığı çok yüksek hem de ölüm hızları çok yüksek. Çünkü tanı evreleri ileri evrede konuluyor. Evvelden sanki çok ileri yaşların hastalığı gibi bilinen kolorektal kanserlerin aslında kırkla ellili yaşlardan itibaren artış gösterdiğini görüyoruz ve artık dünyadaki değişen hayat şartları ve tarzı nedeniyle de her geçen yıl daha genç hastalarda kolorektal kanserleri görmeye başlıyoruz" dedi.

"Günde en az bir saate yakın herkesin kendi eforuna uygun şekilde hareket etmesini istiyoruz"

Kolorektal kanserlerin belirtilerine de değinen Doğan, "Dışkılama ve bağırsak alışkanlıklarında değişiklikler, rektal kanama, tam boşalamama hissi, zaman zaman koyu renkli dışkılama, ishal, kabızlık atakları, nedensiz kilo kaybı, anemi, kansızlık, halsizlik ve yorgunluk gibi belirtileri var. Özellikle diyet faktörü, çevresel faktörler ve genetik faktörler, kolorektal kanserinin oluşumunda rol oynuyor. Belki de diyetin en çok rol oynadığı kanser türü kolorektal kanserlerdir. Özellikle işlenmiş ve işlenmemiş kırmızı etlerin yoğun oranında tüketimi veya endüstriyel tip hazır ambalajlı gıdaların çok fazla tüketimi, kolorektal kanser oranını arttırıyor. Buna karşılık biz, her zaman mevsiminde taze sebze meyveler ve özellikle tahıllarla Akdeniz türü diyeti öneriyoruz ki bu diyet yoğun oranda posa içerdiği için kolorektal kansere karşı önleyici. Bunun sedantar yaşam hareketsiz yaşam, obezite, alkol ve sigara kolorektal kanserin önemli nedenleri arasındadır. Günde de en az bir saate yakın herkesin kendi eforuna uygun şekilde hareket etmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kolorektal kanserin taramasına uyumun biraz daha düşük olduğunu görüyoruz"

Doğan, kolorektal kanser türlerinin Türkiye'de erken teşhis merkezleri tarafından taranan kanser türlerinden biri olduğunu dile getirerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Diğer taramasını yaptığımız meme ve serviks kanserine göre kolorektal kanserin taramasına uyumun biraz daha düşük olduğunu görüyoruz. Normal tarama programımızda 50 ve 70 yaş arası kadınlar ve erkekler 2 yılda bir gaita da gizli kan kitiyle taramıyorlar. Burada test pozitif çıkarsa üst merkezlere sevk ediliyorlar. Test negatif olsa bile 10 yılda bir kolonoskopi öneriliyor. Hem bu gizli kan testini vermeye gelen vatandaş sayımız daha az hem de pozitif çıktığı halde üst merkeze gelen vatandaşlarımızda kayıplar var. Bunu tahmin ediyoruz ki kolonoskopinin zor ve meşakatli bir iş olduğunu düşündüğü için katılmıyorlar.