Prof. Dr. Dolanbay: 'Çikolata kistleri kısırlığa yol açabilir' - Son Dakika
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Sağlık

Prof. Dr. Dolanbay: 'Çikolata kistleri kısırlığa yol açabilir'

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Mehmet Dolanbay, çikolata kisti olan kadınlarda infertilite (kısırlık) problemiyle karşılaşabildiklerine dikkat çekti. Dolanbay, koruyucu cerrahi yöntemiyle yumurtalıkların endometriozis dokusundan temizlenerek doğurganlığın korunduğunu belirtti.

27.03.2024 00:12  Güncelleme: 00:15
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Prof. Dr. Dolanbay: "Çikolata kistleri kısırlığa yol açabilir"

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Mehmet Dolanbay:

"Üreme çağındaki 10 kadından birinde görülüyor"

"Koruyucu cerrahi ile hastalarımız gebe kalabiliyor"

KAYSERİ - Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Mehmet Dolanbay; çikolata kisti olan kadınlarda infertilite (kısırlık) problemiyle karşılaşabildiklerine dikkat çekti ve koruyucu cerrahi yöntemiyle yumurtalıkların endometriozis dokusundan temizlenerek doğurganlığın korunduğundan bahsetti.

Acıbadem Kayseri Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Dolanbay; çikolata kistleri olarak da bilinen 'Endometriozis' hastalığının nedenleri ve tedavisiyle ilgili bilgiler verdi. Nedenlerinin tam olarak bilinmediğini ifade eden Dr. Dolanbay; "Endometriozis yaygın adıyla çikolata kist hastalığı üreme çağındaki yaklaşık 10 kadından 1'inde görülüyor. Rahim içerisindeki doku, rahim dışına çıkarak, diğer organlara yerleşiyor. Yumurtalıklara yerleştiğinde ismi endometrioma oluyor. Endometrium dokusu bazen bağırsaklara, karın zarlarına hatta göze ve kulağa bile yerleşebiliyor. Çikolata kistine hastaların yaptıkları herhangi bir şeyin yol açıp açmadığı soruluyor ama hayır, kendilerinin yapması mümkün değil. Yedikleriyle, içtikleriyle alakalı bir durum değil. Genetik özelliği de bilinen tesadüfi bir hastalık" dedi. Hastalığın önemli sonuçlarından birinin infertilite olduğunun altını çizen Dr. Dolanbay; ilaç ve koruyucu cerrahi yöntemiyle hastaların doğurganlıklarını devam ettirdiklerini kaydetti. Hastaların temel şikayetinin ağrı olduğunu; özellikle adet dönemlerinde ve cinsel ilişki sırasında şiddetli ağrı şikayetleri olduğunu vurguladı.

"Bebeğin tutunmasına engel oluyor"

Endometriomanın özellikle karın içerisinde ciddi yapışıklıklar oluşturduğunu ve salgıladığı hormonlarla bebeğin tutunmasına engel olduğunu belirten Dr. Dolanbay; "Endometrioması olan her kadın gebe kalamaz diyemeyiz. Kadınların büyük bir kısmı kendiliğinden gebe kalabiliyor ancak bir kısmı ise gebe kalmakta zorlanabiliyor. Biz bu hastalara yardımcı üreme teknikleriyle yardımcı olup gebe kalmasını sağlayabiliyoruz" diye konuştu. En merak edilen konulardan birinin endometrioması olan hastalara ameliyat gerekip gerekmediği olduğundan bahseden Dr. Dolanbay şunları dile getirdi;

"Çok büyük çikolata kisti olan hastanın ağrıları az olabilir ama daha küçük kisti olan hastanın ağrıları çok şiddetli olabilir. Burada hastanın kliniği önemli. Hastanın şikayetini değerlendiriyoruz, kistin boyutuna bakıyoruz ve ilk basamak olarak ilaç tedavisi uyguluyoruz. İlaç tedavisine rağmen hastanın sosyal yaşantısını sekteye uğratacak durumlar var ise bu hastalarda cerrahi seçeneğini kullanabiliyoruz. Burada tabi ki yumurtalıkları koruyucu cerrahi yapmak gerekiyor. Koruyucu cerrahi dediğimiz çikolata kistlerden yumurtalıkların tamamen temizlenmesi, her iki yumurtalığın sağlıklı bir şekilde korunması ve rahmin bırakılmasıdır. Böyle yaptığımız cerrahiler sonrasında hastalarımızın gebe kalma şansları ve doğurganlıkları devam etmektedir."

Kaynak: İHA

Endometriozis, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Prof. Dr. Dolanbay: 'Çikolata kistleri kısırlığa yol açabilir' - Son Dakika

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