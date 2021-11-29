Prof. Dr. Gökhan Özyiğit: "Bazı ucuz ek vitaminlerin kansere neden olabileceğini biliyoruz" - Son Dakika

- Prof. Dr. Gökhan Özyiğit: "Bazı ucuz ek vitaminlerin kansere neden olabileceğini biliyoruz"

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gökhan Özyiğit'ten ucuz ek vitamin uyarısı

"Bu noktalarda halkımızın çok dikkatli olması gerekiyor"

"Çok basit önlemlerle 3 kanserden birinin önlenebildiğini biliyoruz"

" Türkiye'de şuanda kanser ile ilgili olarak bütün işlemler çok rahatlıkla uygulanabiliyor"

ANTALYA - Piyasada ucuza satılan ek vitaminler konusunda uyarılarda bulunan Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gökhan Özyiğit, "Şuanda günümüzde bunların etkinliğine dair bir veri yok. Hatta bazı ek vitaminlerin bilimsel çalışmalar ile kanseri önlemek bir yana dursun kansere neden olabileceğini biliyoruz. Bu noktalarda halkımızın çok dikkatli olması gerekiyor" dedi.

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği tarafından 2 yılda bir düzenlenen "Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi"nin 14'üncüsü, Antalya Belek Titanic Kongre Merkezi'nde devam ediyor. Kongre programında 49 oturumda yurtiçi ve yurtdışından alanında deneyimli 154 uzman bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Kongre kapsamında açıklamalarda bulunan Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gökhan Özyiğit, "2020 yılı içerisinde Dünya Sağlık Örgütü rakamlarına göre dünyada yaklaşık olarak 18 milyon yeni kanser vakası saptandı. Yine aynı yıl içerisinde de 10 milyon insanın da kanserden hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Bir İstanbul, Ankara nüfusu kadar insan kanser hastalığına yakalanıyor, bir Ankara nüfusu kadar insan da hayatını kaybediyor" sözlerine yer verdi.

Yüzde 30 ile 50 arasında 2 kanserden biri yan da 3 kanserden biri önlenebiliyor

Kanser ölümlerinin fakir ülkelerde daha çok görüldüğünü belirten Özyiğit, "Dünyada yaşanan 10 milyon ölümünün yüzde 70'nin maalesef fakir ülkelerde ve ya orta düşük gelirli ülkelerde olduğunu görüyoruz. Bu üzerinde durulması gereken bir nokta. Bu ülkelerde görülen kanserler önlenebilir kanserlerden oluşuyor. Bu bizim için çok önemli. Hiçbir kanser tedavisine gerek kalmadan, cerrahi, radyoterapi olmaksızın belli başlı çok basit önlemler ile en az yüzde 30 ile 50 arasında 2 kanserden birinin yan da 3 kanserden birinin önlenebildiğini biliyoruz" sözlerine yer verdi.

"Kanseri önlemek bir yana dursun kansere neden olabileceğini biliyoruz"

Piyasada bulunan ucuz ek vitaminler konusunda uyarılarda bulunan Özyiğit, "Günümüzde ek gıdalar gibi ürünlerin satılması sadece Amerika Birleşik Devletleri içerisinde 20 milyar dolara bir bütçeye ulaştı. Şuanda günümüzde bunların etkinliğine dair bir veri yok. Hatta bazı ek vitaminlerin bilimsel çalışmalar ile kanseri önlemek bir yana dursun kansere neden olabileceğini biliyoruz. Bu noktalarda halkımızın çok dikkatli olması gerekiyor. Eksikliği olmayan vücudumuzda saptanmayan hiçbir gıdayı bir maddeyi vücudumuza sokmamız gerekiyor" dedi.

"Türkiye'de şuanda kanser ile ilgili olarak bütün işlemler çok rahatlıkla uygulanabiliyor"

Özyiğit konuşmasını şöyle sürdürdü: "Üzerinde uzun uzun durulması gerekir. Elinizde para olmadığı için ya da erken tanıya ulaşamadığınız için hayatınızı kaybediyorsunuz. Bir an önce gelişmiş ülkelerin buralara el atarak erken tanıyı ve tedavi olabilecek kanser hastalarına şifa olunması gerekir. Bunlar kanserin çaresi olmadığı için değil orada o tedavinin olmadığı için hayatını kaybediyor. Türkiye'de şuanda kanser ile ilgili olarak bütün işlemler çok rahatlıkla uygulanabiliyor. Bu bizim ülkemiz için bir gurur kaynağıdır. Biz gelişmiş ülkeler tarafındayız. Güçlü bir insan alt yapımız var. Radyo terapide bekleme sıramız diğer branşlardan çok kısa.