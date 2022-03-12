Prof. Dr. Ilgaz Yalvaç'tan göz tansiyonu uyarısı: "Çok sinsi bir hastalık, körlüğe yol açabiliyor" - Son Dakika
Üye Girişi

Prof. Dr. Ilgaz Yalvaç'tan göz tansiyonu uyarısı: "Çok sinsi bir hastalık, körlüğe yol açabiliyor"

12.03.2022 09:21

Prof. Dr. Ilgaz Yalvaç'tan göz tansiyonu uyarısı: "Çok sinsi bir hastalık, körlüğe yol açabiliyor" Prof. Dr. Ilgaz Yalvaç: "Ailede glokomu olan bir bireyin hastalığa yakalanma şansı 7 kat fazla" Prof. Dr.

Prof. Dr. Ilgaz Yalvaç'tan göz tansiyonu uyarısı: "Çok sinsi bir hastalık, körlüğe yol açabiliyor"

Prof. Dr. Ilgaz Yalvaç: "Ailede glokomu olan bir bireyin hastalığa yakalanma şansı 7 kat fazla"

Prof. Dr. Ilgaz Yalvaç: "Çok sinsi seyreden bir hastalık, erken tanı çok önemli"

İSTANBUL - Dünya Glokom Haftası'nda hastalığa ilişkin bilgi veren Türk Oftalmoloji Derneği Glokom Birimi Başkanı Prof. Dr. Ilgaz Yalvaç, önemli uyarılarda bulunarak: "Erken tanı kesinlikle önemli, glokom zaten çok sinsi seyreden bir hastalık, basit bir baş ağrısı ya da migrene bağlı baş ağrıları olarak da algılanabiliyor. Gözümüzün en hassas bölümü olan görme sinirine hasar vererek körlüğe yol açabiliyor. Ailede glokomu olan bir bireyin normal kişiye göre hastalığa yakalanma şansı 7 kat daha artmış oluyor" dedi.

Halk arasında göz tansiyonu olarak bilinen glokoma karşı 8 - 14 Mart Dünya Glokom Haftası dolayısıyla birçok farkındalık etkinliği gerçekleştiriliyor. Türk Oftalmoloji Derneği Glokom Birimi Başkanı Prof. Dr. Ilgaz Yalvaç da hastalığa ilişkin açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Yalvaç, glokomun, 40 yaş üstü vatandaşlarda sık görülebildiğini ifade ederken, erken tanı ve tedavinin gerçekleşmemesi durumunda hastalığın vatandaşlarda kalıcı görme kaybına yol açabileceğine dikkat çekti.

"Glokom zaten çok sinsi seyreden bir hastalık"

Hastalığa ilişkin bilgi veren ve erken tanının önemine vurgu yapan Prof. Dr. Ilgaz Yalvaç: "Göz tansiyonu en basit tanımlama olarak gözün kendi içinde ürettiği bir basınçtır. Bu basınç aslında göz içi basıncı olarak tanımlanıyor. Göz tarafından üretilen bir sıvı var ve bu sıvının belli oranda üretilmesi ve belli oranda çıkması gerekiyor. Çıkış kanallarının farklı nedenlere bağlı olarak tıkanması sonucu da üretilen sıvı göz içerisinde kalıp istenmeyen yüksek bir basınç oluşturuyor. Bu da gözümüzün en hassas bölümü olan görme sinirine hasar vererek körlüğe yol açabiliyor. Erken tanı kesinlikle önemli, glokom zaten çok sinsi seyreden bir hastalık, çok ileri aşamaya gelmediği sürece görsel sıkıntılar, problemler hissettirmeyen bir hastalık, bunun için erken tanının konulması gerekiyor. Erken tanının konulması da bireylerin birebir göz muayenelerini yaptırmaları ve bu sırada da gerekli incelemelerin yapılıp bu konuda tanının konulması gerekiyor. Göz tansiyonu tek bir hastalık değil, bir hastalıklar grubu, kendi içinde de farklı gruplara ayrılıyor. Yüzde 10-15 oranında gördüğümüz kapalı açılı glokom aniden göz tansiyonunu yükseltip ciddi krizlere yol açabiliyor. Hastanın baş ağrısı, göz çevresinde ağrı, görmede bulanıklık, bulantı, kusma gibi ciddi şikayetlere yol açabiliyor. Bu noktada hasta tarafından basit bir baş ağrısı ya da migrene bağlı baş ağrıları olarak da algılanabiliyor. Öncelikle tıbbi tedaviyle başlıyoruz, daha sonraki aşamada lazer tedavisi sonraki aşamalarda cerrahi tedavilere geçiyoruz. Buradaki hedef görme siniri ve fonksiyonunun korunması üzerinedir, körlük riskinin ortadan kaldırılmasıdır" şeklinde konuştu.

"Ailede glokomu olan kişilerin yakalanma şansı 7 kat daha artmış oluyor"

Glokom için riskli yaş grubuna ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Yalvaç sözlerini şöyle sürdürdü: "Glokom her yaş grubunda gözüküyor. Yeni doğan bebekte de bu tanıyı koyabiliyoruz ki buna doğumsal glokom diyoruz. Orta, ileri yaşlarda da görülüyor. Risk grubu olarak baktığımız zaman genellikle 40-50 yaş üzerindeki hastalarda görüyoruz. Aile öyküsü bizim için çok önemli, ailede glokomu olan bir bireyin normal kişiye göre bu hastalığa yakalanma şansı 7 kat daha artmış oluyor. Vatandaşların göz muayenelerini yaptırmaları çok basit bir işlem ama sonrasında kazanacaklarının gerek sağlık gerekse görme fonksiyonu açısından çok önemli şeyler olduğunu düşünüyorum. Pandemi döneminde hastalarımız muayenelerine gelemediler belki ilaçlarını sağlıklı bir şekilde alamadılar. Takiplerinde aksamalar oldu ama pandemi sonrasında bunun hastalar üzerinde bazı olumsuzluklar şeklinde karşımıza çıktığını görüyoruz. Onun için hastalarımızdan rica ediyoruz; muayenelerini aksatmasınlar, kontrollerine muhakkak gitsinler. Covid'in gözle ilgili bazı bulgularını sık olarak hastalarımızda gördük. Özellikle konjonktivit dediğimiz gözde kızarıklık sulanma, yaşarma Covid tanısı öncesi de hastalarımızda sıklıkla yakaladığımız durunlar oldu. Covid sırasında ve sonrasında görsel açıdan hastalarımız bazı problemler yaşadılar. Bunlar olumsuz etkiler olarak karşımıza çıktı. Biz hekimler olarak Covid pandemisi döneminde de hastalarımıza bakmayı, ameliyatlarımızı yapmayı sürdürdük bu konuda bir aksama olmadı" diye konuştu.

Prof. Dr. Ilgaz Yalvaç'tan göz tansiyonu uyarısı: Çok sinsi bir hastalık, körlüğe yol açabiliyor
Prof. Dr. Ilgaz Yalvaç'tan göz tansiyonu uyarısı: Çok sinsi bir hastalık, körlüğe yol açabiliyor
Prof. Dr. Ilgaz Yalvaç'tan göz tansiyonu uyarısı: Çok sinsi bir hastalık, körlüğe yol açabiliyor

YORUMLAR
500
Türkiye Covid-19 salgınında iki yılı geride bıraktı Türkiye Covid-19 salgınında iki yılı geride bıraktı Maske, kına gecelerinin vazgeçilmezi bindallıya dönüştü Maske, kına gecelerinin vazgeçilmezi bindallıya dönüştü

Türk Oftalmoloji Derneği, Koronavirüs, Pandemi, 14 Mart, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Prof. Dr. Ilgaz Yalvaç'tan göz tansiyonu uyarısı: 'Çok sinsi bir hastalık, körlüğe yol açabiliyor' - Son Dakika


Son Dakika
09:20 Zelenski, belediye başkanının kaçırılmasını doğruladı ve Rus annelere seslendi: Oğullarınızı savaşa göndermeyin!
09:01 Savaşın 17. günü: Ukrayna, Kiev yakınlarında konuşlanan Rus tanklarını yok etti
08:59 Lolipop beğenildi mi, beğenilmedi mi? Gülşen'in yeni klibi konusunda kafalar karışık
08:56 Türkiye savaş krizini fırsata çeviriyor: 5 bin şirket Türkiye'ye davet edildi! Putin de tedarik için Türkiye'ye yöneldi
08:38 Her yerde aranıyordu! 30 saat sonra tırın içinde ölü bulundu! Hem de direksiyon başında
08:30 İstanbul'da bugüne dikkat: Hem vali hem İBB başkanı uyardı, en yoğun yağış bugün olacak
08:21 Türkiye'nin karla imtihanı sürüyor: Bitlis'te öğretmenevi çığ altında kaldı, Bursa'da zincirleme kaza
08:19 Özcan Deniz, İranlı sevgilisine 'evlenelim' dedi
07:56 Ayçiçek yağı infiali diner mi? Rusya'dan gelen tonlarca ayçiçek yağı yüklü gemi İstanbul Boğazı'na ulaştı
07:55 Dev geminin dümeni kilitlenince Boğaz'da faciaya ramak kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 09:33:53. #1.13#
SON DAKİKA: Prof. Dr. Ilgaz Yalvaç'tan göz tansiyonu uyarısı: "Çok sinsi bir hastalık, körlüğe yol açabiliyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement