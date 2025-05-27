Prof. Dr. Orhan Şen, Haberler.com yayınında baş ağrısı türleri ve tedavi yöntemleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bazı ağrı türlerinin ihmale gelmeyeceğini belirten Şen, migren, gerilim tipi ağrılar ve trigeminal nevralji hakkında çarpıcı bilgiler paylaştı.
Baş ağrısı türlerini açıklayan Prof. Dr. Şen, toplumda en sık rastlanan baş ağrısının gerilim tipi olduğunu söyledi. "En çok görülen baş ağrılarından biri gerilim tipi baş ağrısıdır, yüzde 60-70 oranında görülür" diyen Şen, bu ağrıların genellikle stres ve yorgunluk kaynaklı geliştiğini vurguladı.
Hayati risk taşıyan baş ağrısı belirtilerine de dikkat çeken Prof. Dr. Şen, "Öksürmekle, hapşırmakla, eforla ve cinsel ilişkiyle artan bir baş ağrısı varsa acile gidilmeli" uyarısında bulundu. Ayrıca her baş ağrısının migren olmadığını belirten Şen, migrenin zonklayıcı nitelikte olduğunu ve ışık-ses hassasiyetiyle ayırt edilebileceğini ifade etti.
Şiddetli ağrılara neden olan trigeminal nevralji hakkında da bilgi veren Şen, bu hastalığın ihmali durumunda psikolojik yıkıma yol açabileceğini söyledi. "Trigeminal nevralji zonklayıcıdır, eğer tedavi edilmezse hasta intiharı bile düşünebiliyor" diyerek durumun ciddiyetini vurguladı. Şen, tedavide klasik yöntemlerin etkili olabileceğini ancak yüksek tansiyonun ağrıların geçmesini engellediğini de sözlerine ekledi.
Son Dakika › Sağlık › Prof. Dr. Orhan Şen'den baş ağrısı uyarısı: Trigeminal nevralji intihara sürükleyebilir - Son Dakika
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