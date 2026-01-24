Prof. Dr. Osman Tecimel: Her çocuğun ilk sporu jimnastik olmalı - Son Dakika
Sağlık

Prof. Dr. Osman Tecimel: Her çocuğun ilk sporu jimnastik olmalı

Prof. Dr. Osman Tecimel: Her çocuğun ilk sporu jimnastik olmalı
24.01.2026 10:37
24.01.2026 10:37
Haberler.com ekranlarında Melis Yaşar'ın konuğu olan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Tecimel, çocukluk çağında sporun kemik ve kas gelişiminden yaralanma risklerine kadar birçok alanda belirleyici rol oynadığını vurguladı.

Haberler.com'da yayınlanan programda Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Tecimel, çocuklarda sporun önemi, doğru branş seçimi, büyüme ağrıları ve spor yaralanmalarına yaklaşım konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tecimel, çocukluk döneminde yapılan sporun, erişkin yaşa kıyasla çok daha etkili sonuçlar doğurduğunu belirtti.

"ÇOCUKLUK ÇAĞINDA SPOR KAS VE KEMİK GELİŞİMİNİ ARTIRIYOR"

Prof. Dr. Osman Tecimel, çocukluk çağında sporun vücutta salgılanan büyüme hormonu sayesinde kas ve kemik gelişimini erişkin yaşa göre daha fazla desteklediğini söyledi. Bu dönemde yapılan fiziksel aktivitelerin uzun vadeli iskelet sağlığı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

"HER ÇOCUK MUHAKKAK JİMNASTİK YAPMALI"

Jimnastiğin tüm vücut kaslarını çalıştıran temel bir spor olduğunu belirten Tecimel, sağlıklı büyüme ve yeterli esneme için jimnastiğin vazgeçilmez olduğunu ifade etti. "Her ailenin çocuklarına ilk yaptırması gereken spor jimnastik olmalı" diyerek branş seçiminin temelini bu sporun oluşturması gerektiğini söyledi.

"YANLIŞ ANTRENMAN YARALANMA RİSKİNİ ARTIRIYOR"

Her spor dalının kendine özgü antrenman yöntemleri olduğuna dikkat çeken Tecimel, branşa uygun çalışılmadığında yaralanma riskinin ciddi şekilde arttığını belirtti. Çocukların fiziksel kapasitelerine uygun programlarla çalıştırılması gerektiğini vurguladı.

"ÇOCUKLAR TRAVMAYI ANLATMAK İSTEMEYEBİLİR"

Çocuklarda spor yaralanmaları ve travmaların tanısında çok dikkatli davranılması gerektiğini belirten Tecimel, tanı koyarken "üç kere düşündüklerini" söyledi. Çocukların yaşadıkları travmaları anlatmak istemeyebileceğini, hatta "yalancı felç" olarak adlandırılan durumlarda ağrı olan bölgeyi kullanmaktan tamamen kaçınabildiklerini ifade etti.

"BÜYÜME AĞRILARI EKLEM ÇEVRESİNDE GÖRÜLÜR"

Büyüme ağrılarının en sık ayak bileği, diz, kalça ve omuz gibi eklem çevrelerinde ortaya çıktığını söyleyen Tecimel, bu ağrıların mutlaka ciddiyetle değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Travmaların çocuklarda erişkinlere kıyasla daha fazla etki bıraktığını da sözlerine ekledi.

"SPORUN HOBİ Mİ PROFESYONEL Mİ OLACAĞINA ZAMANINDA KARAR VERİLMELİ"

Prof. Dr. Osman Tecimel, çocukların yaptığı sporun hobi olarak mı kalacağına yoksa profesyonel seviyeye mi taşınacağına doğru zamanda karar verilmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı. Yanlış yönlendirmelerin çocuk üzerinde hem fiziksel hem psikolojik baskı oluşturabileceğini ifade etti.

Eğitim, Sağlık, Spor, Son Dakika

