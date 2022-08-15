Prof. Dr. Şevket Özkaya: "Delta varyantı hala etkisini gösteriyor" - Son Dakika
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Prof. Dr. Şevket Özkaya: "Delta varyantı hala etkisini gösteriyor"

15.08.2022 19:02
Prof. Dr. Şevket Özkaya: "Delta varyantı hala etkisini gösteriyor"

Prof. Dr. Şevket Özkaya: "Delta varyantı hala etkisini gösteriyor" Son günlerden yeniden artışa geçen korona virüs ölümlerini değerlendiren Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Şevket Özkaya, "Aramızda hala önceki dalgalarda çok ciddi ölümlere yol açan delta varyantının da olabileceğini düşünüyoruz.

Prof. Dr. Şevket Özkaya: "Delta varyantı hala etkisini gösteriyor"

SAMSUN - Son günlerden yeniden artışa geçen korona virüs ölümlerini değerlendiren Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Şevket Özkaya, "Aramızda hala önceki dalgalarda çok ciddi ölümlere yol açan delta varyantının da olabileceğini düşünüyoruz. Yani şuan ki ölümlerden büyük bir ihtimalle delta varyantı sorumludur" dedi.

Haftalık Koronavirüs Tablosu'na göre 25 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında Türkiye'de 406 bin 322 kişinin testi pozitif çıktı, 337 kişi hayatını kaybetti. Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, önceki dalgalarda ciddi ölümlere sebep olan delta varyantının bugünkü ölümlerde de etkili olduğunu belirtti.

"Ölümler büyük ihtimal ile delta varyantı"

Günümüzde kovide bağlı yaşanan ölümler ve genel durum hakkında bilgi veren Prof. Dr. Şevket Özkaya, "Resmi bir açıklama olmamakla beraber hala bu hafif geçirilen omicronun yeni varyantına rağmen aramızda hala önceki dalgalarda çok ciddi ölümlere yol açan delta varyantının da olabileceğini düşünüyoruz. Yani şuan ki ölümlerden büyük bir ihtimalle delta varyantı sorumludur. Yoğun bakımlarda yatan hastaların büyük bir kısmı da aslında kovide bağlı yatan hastalar değil çeşitli nedenlerle yoğun bakıma yatıp eş zamanlı olarak kovide pozitif rastlanan hastalardır. Yani hastalar normalde doğal ölüm dediğimiz felç, kalp hastalığı, akciğer hastalığı, kronik böbrek hastalığı gibi hastalıklar nedeniyle yoğun bakıma yatıp hayatlarını kaybeden kişilerde rastlanan kovid pozitifliği büyük oranda ölen vakalar bunlardan oluşuyor" diye konuştu.

"Hastalığa yakalanmadım diyen herkesi etkilenecek"

Bulaşıcılık endeksinin çok arttığını ifade eden Özkaya, "Öyle bir bulaşıcılık endeksi var ki hemen hemen bütün Türkiye'de 'ben bu hastalığa yakalanmadım' diyen herkesi etkileyecek. Yeni bir varyanttan bahsediyoruz. Neredeyse hem inaktif aşılarda hem de Biontech aşısındaki koruyuculuk farkını bu yeni varyant ortadan kaldırdı. Aşıların koruyuculuk süreleri değişti. Şunu söyleyebiliriz ki 'Sinovac' ve 'Turkovac' gibi inaktif aşıların koruyuculuk süresi Biontech göre daha kısa olduğu için koruyuculuk arasında fark olmamakla beraber süreleri değişti. Özellikle soğuk algınlığı gibi geçirilen bu yeni varyant aşılar arasındaki koruyuculuk farkını da kaldırdı diyebiliriz. Peki, vatandaşlarımız ne yapacak? Eğer inaktif aşıların üzerinden 6 ay geçmişse mutlaka Biontech olmalarını öneriyoruz. Biontech olanlarında özellikle 60 yaş üstü kişilerde 'Biontech'in üzerinden 6 ay geçmişse koruyucu tek dozlarını olmalarını öneriyoruz" şeklinde konuştu.

Covid-19 olan hastaların akciğer tomografilerini inceleyen Özkaya, "77 yaşında olan bir hastamız 4 doz Sinovac aşısı olmuş ama kovid pozitif olarak bize müracaatta bulundu. Hastada akciğer tutumu gözlendi. Orta derecede akciğer tutulumu olmasına rağmen tedaviyle tamamen düzelip taburcu oldu. 69 yaşında olan bir hastamız 2 doz Sinovac 2 doz da Biontech olmuştu. Hastamızda 77 yaşındaki hastamız gibi kovid pozitif ve akciğer tutulumuyla geldi. O da tedaviyle tamamen düzeldi ve taburcu oldu. Özellikle 2022 yılında aşı olmamış kişilerin Sinovac dahi olsa Biontech dahi olsa mutlaka hatırlatıcı dozlarını vurulmalarını öneriyorum" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Koronavirüs, Türkiye, Sinovac, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Prof. Dr. Şevket Özkaya: 'Delta varyantı hala etkisini gösteriyor' - Son Dakika

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