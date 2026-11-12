Prof. Dr. Üstündağ, erken doğum riskinde enfeksiyona dikkat çekti - Son Dakika
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Prof. Dr. Üstündağ, erken doğum riskinde enfeksiyona dikkat çekti

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Prof. Dr. Üstündağ, erken doğum riskinde enfeksiyona dikkat çekti
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Prof. Dr. Üstündağ, erken doğum riskinde enfeksiyona dikkat çekti
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Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, gebelikte enfeksiyonların erken doğum riskini artırabildiğini söyledi. Toplantıda konuşan Üstündağ, dünyada yılda yaklaşık 13,5 milyon prematüre doğum yaşandığını ve düzenli takibin önemli olduğunu belirtti.

Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, gebelikte görülen enfeksiyonların erken doğum riskini artırabildiğini belirterek, anne adaylarının düzenli sağlık kontrolünden geçmesinin önemine dikkati çekti.

Üstündağ, Dünya Prematüre Günü dolayısıyla Tıp Fakültesi Dekanlığı'nda düzenlenen toplantıda, dünyada her yıl yaklaşık 13,5 milyon prematüre doğum gerçekleştiğini söyledi.

Erken doğuma yol açan risk faktörlerinin bilinmesi ve gebelik sürecinin yakından takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Üstündağ, enfeksiyonların yanı sıra sigara, alkol kullanımı ve çeşitli sağlık sorunlarının da erken doğum riskini artırabildiğini ifade etti.

Enfeksiyonların erken teşhis ve uygun tedaviyle kontrol altına alınabileceğini belirten Üstündağ, şunları kaydetti:

"Anne adayında sağlık sorunlarından dolayı oluşan enfeksiyon erken doğum riskini artırabiliyor. Erken tanı konulup uygun tedavi edilirse prematüre doğumun en önemli faktörü ortadan kalkar. Yapısal birtakım bozukluklar da erkenden saptanırsa çocuğun anne karnında kalma süresini uzatacaktır. Hamilenin yakın takibi prematüre doğumun engellenmesinde en önemli faktördür."

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde prematüre bebeklerin tedavisine yönelik önemli çalışmalar yürütüldüğünü belirten Üstündağ, "Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Yenidoğan Bilim Dalında bir mucize gerçekleşti. 22 haftada, 450 gram doğan bebek yaşama tutundu. Bir hamilelik süreci ve sonrasında doğum süreci ne kadar sağlıklı olursa o toplum da sağlıklı olur." dedi.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Rıdvan Duran da prematüre doğumun önemli nedenlerinden birinin anne adayında görülen enfeksiyonlar olduğunu söyledi.

Gebelik sürecinin kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarınca düzenli takip edilmesi gerektiğini belirten Duran, takipsiz gebeliklerin erken doğum riskini artırdığını vurguladı.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nüket Aladağ Çiftdemir ise prematüre doğumun yenidoğan dönemindeki ölümlerin önemli nedenleri arasında yer aldığını belirtti.

Çiftdemir, 32 haftalık ve 1 kilo 500 gramın altında doğan bebeklerin çeşitli sağlık riskleri taşıdığını ifade ederek, anne adayları ile prematüre bebeklerin yakın takibinin hayati önem taşıdığını kaydetti.

Kaynak: AA
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