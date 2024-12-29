Prof. Dr. Vedat Göral'dan Sağlıklı Kahvaltı Tavsiyeleri - Son Dakika
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Sağlık

Prof. Dr. Vedat Göral'dan Sağlıklı Kahvaltı Tavsiyeleri

Prof. Dr. Vedat Göral\'dan Sağlıklı Kahvaltı Tavsiyeleri

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, sabah 6-8 saatleri arasında yapılan kahvaltının sağlık açısından önemi ve bu alışkanlığın yaşam kalitesini artırdığına dair açıklamalar yaptı. Kahvaltının çocuklar üzerindeki olumlu etkilerine de dikkat çekildi.

29.12.2024 09:48  Güncelleme: 09:50
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GASTROENTEROLOJİ Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, güne sağlıklı başlamanın, hayatın temel taşını oluşturduğunu ve sabah 6-8 arasında yapılan erken kahvaltının, enerji vererek kalp sağlığını koruduğunu söyledi. Erken kahvaltının kansere karşı kalkan olduğunu ve yaşam kalitesini artırdığını belirten Göral, doğru zamanda yapılan kahvaltının sağlık açısından önemini anlattı.

Doğru zamanda yapılan kahvaltının vücut sağlığını derinden etkilediğini söyleyen Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, sabah 6-8 saatleri arasında yapılan kahvaltının, kalp krizi ve kanser gibi ciddi hastalıkların riskini azaltabileceğini ifade etti. Prof. Dr. Göral, "Kahvaltı, biyolojik saatin düzenli çalışmasını sağlayarak yaşam kalitesini artırır ve ömrü uzatır" dedi.

'KAHVALTI, SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN KRİTİK BİR ÖĞÜN'

Kahvaltının yalnızca güne başlamak için değil, uzun vadede sağlıklı bir yaşam sürdürmek için de kritik bir öğün olduğunu belirten Prof. Dr. Göral, "Kahvaltı, mutlulukla da ilişkilidir ve günün en önemli öğünüdür. Ancak kahvaltının zamanlaması da en az içeriği kadar önemlidir. Bilimsel çalışmalar, sabah 6-8 saatleri arasında yapılan kahvaltının vücut sağlığı üzerinde çok daha olumlu etkileri olduğunu ortaya koymuştur. Sabah 6-8 arasında kahvaltı yapanlarda kalın bağırsak kanseri, kalp krizi, damar sertliği ve obezite gibi hastalıkların riski azalıyor. Ancak sabah 8'den sonra kahvaltı yapanlarda karaciğer yağlanması, kolesterol yüksekliği gibi sağlık sorunları daha sık görülüyor" diye konuştu.

'ÇOCUKLARIN KAHVALTI YAPMASI BAŞARIYI ARTIRIYOR'

Çocuklar için kahvaltının özellikle önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Göral, "Kahvaltı yapan çocuklar, derse daha iyi odaklanır, daha enerjik olur ve akademik başarıları artar. Ancak kahvaltı yapmayan çocuklar genellikle okula düşük enerjiyle gider ve derse ilgileri azalır. Kahvaltıda mutlaka bir adet yumurta, taze sebzeler, tam tahıllı ekmek ve zeytin bulunmalıdır. Taze sıkılmış meyve suyu tüketilebilir ancak hazır meyve sularından uzak durulmalı. Paketli ve fast foodürünlerden ise mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Sabahları sadece poğaça ve simitle geçiştirilen kahvaltılar, sağlık için son derece zararlıdır. Kahvaltı yapmayan bireylerde stres, gerginlik ve öfke gibi durumlar daha sık görülüyor. Güne güzel bir kahvaltı ile başlamak, hem sağlıklı hem de mutlu bir yaşam için olmazsa olmaz bir alışkanlıktır" dedi.

'AKŞAM YEMEĞİNİ ERKEN BİTİRİN'

Kahvaltının yanı sıra akşam yemeklerinin de sağlıklı bir yaşam için önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Göral, "Akşam yemeklerini yatmadan en az 5 saat önce kesmek gerekiyor. Ayrıca akşam öğünlerinde daha hafif yiyecekler, örneğin yoğurt veya sebze tercih edilmelidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Prof. Dr. Vedat Göral'dan Sağlıklı Kahvaltı Tavsiyeleri - Son Dakika

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