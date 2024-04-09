Ramazan Ayında Metabolizma Hızı Uyarısı

Sağlık

Ramazan ayında yavaş olan metabolizma için uzmanlardan bayram uyarısı

KONYA - Uzmanlar, Ramazan ayında yavaşlayan metabolizma hızının yavaş yavaş yükseltilmesi gerektiğini belirterek, bayramda dengeli beslenme ve bol su içilmesi uyarısında bulundu.

Ramazanın ayının ardından sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmek için beslenme önerilerinde bulunan Medicana Konya Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümünden Diyetisyen Merve Sena Nazlı, bayramda dengeli beslenme ve bol su içilmesini tavsiye etti.

"Bayramla beraber çok sık öğün yapmak ya da atıştırmalık tüketmek metabolizmanızı yavaşlatacaktır"

Bayramın bir geçiş dönemi olarak düşünülmesine dikkat çeken Diyetisyen Merve Sena Nazlı, "Ramazan ayında 2 öğün ve 1 tane ara öğün şeklinde beslenmeye vücudumuz alışıyor ve bu şekilde de metabolizmamız yavaşlıyor. Bayramla beraber çok sık öğün yapmak ya da atıştırmalık tüketmek metabolizmanızı yavaşlatacaktır. Eğer ki ramazan ayını kilo vermiş olarak geçirdiyseniz bu sizde tartıda artış olarak yansıyacaktır ve aynı zamanda gaz, şişkinlik, hazımsızlık, reflü gibi de problemlere yol açacaktır. Buna dikkat edelim" dedi.

"Öğünlerden sonra mutlaka ara öğün yapmanızı tavsiye ediyorum"

Bayram sabahı kahvaltının önemine dikkat çeken Diyetisyen Nazlı, "Öncelikle mutlaka bayramda güne güzel bir kahvaltıyla başlayalım. Ama burada pasta, börek, poğaça gibi karbonhidratlar değil daha çok peynir, yumurta, zeytin, yeşillikler, tam tahıllı ekmeklerin olduğu güzel bir kahvaltı tabağı hazırlamaya özen gösterelim. Hem bu gözümüzü doyururken hem de midemizi doyuracak ve kan şekerinizin dengelenmesine yardımcı olacak. Öğünlerden sonra mutlaka ara öğün yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü misafirliklere aç gittiğiniz noktada daha fazla tatlı, hamur işi yeme ihtiyacınız olacaktır. Ama gitmeden öncesinde yanınızda taşıyacağınız kuru meyve, kuru yemiş gibi hafif bir atıştırmalık da hem metabolizmanızı hızlandırma noktasında hem de kan şekerinizi dengeleme noktasında oldukça iyi gelecektir" şeklinde konuştu.

Yemeği fazla kaçıran vatandaşlara önerilerde bulunan Diyetisyen Merve Sena Nazlı, "Eğer ki her şeye rağmen dikkat ettim ama yine çok kaçırdım diye düşünüyorsanız akşam yemeklerini sebze yemeği, salata şeklinde daha hafif geçirirseniz mideniz ve bağırsaklarınız daha rahat etmeye başlar. Ramazan sonrasında hareket etmeye dikkat edelim. Çünkü Ramazan'da orucun verdiği halsizlikle beraber hareket oldukça kısıtlanmakta o yüzden günlük yürüyeceğiniz 30 ile 40 dakikalık yürüyüşler metabolizmanızı hızlandırmaya ve kemiklerinizin güçlenmesi noktasında size iyi gelecektir. Su tüketimimizi ihmal etmeyelim. Çünkü aslında Ramazan bir detoks programı, vücudumuzdaki toksinler atılıyor. Biz yine bayramla beraber su tüketimimizi aktif bir şekilde 2 ile 2,5 litrelerde tutalım ki toksinleri atmaya devam edelim" diye konuştu.