Ramazan Ayında Metabolizma Hızı Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Ramazan Ayında Metabolizma Hızı Uyarısı

Uzmanlar, Ramazan ayında yavaşlayan metabolizma hızının yavaş yavaş yükseltilmesi gerektiğini belirterek, bayramda dengeli beslenme ve bol su içilmesi uyarısında bulundu. Ramazan sonrasında hareket etmeye dikkat edilmesi ve su tüketiminin artırılması da önerildi.

09.04.2024 23:40  Güncelleme: 23:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ramazan ayında yavaş olan metabolizma için uzmanlardan bayram uyarısı

KONYA - Uzmanlar, Ramazan ayında yavaşlayan metabolizma hızının yavaş yavaş yükseltilmesi gerektiğini belirterek, bayramda dengeli beslenme ve bol su içilmesi uyarısında bulundu.

Ramazanın ayının ardından sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmek için beslenme önerilerinde bulunan Medicana Konya Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümünden Diyetisyen Merve Sena Nazlı, bayramda dengeli beslenme ve bol su içilmesini tavsiye etti.

"Bayramla beraber çok sık öğün yapmak ya da atıştırmalık tüketmek metabolizmanızı yavaşlatacaktır"

Bayramın bir geçiş dönemi olarak düşünülmesine dikkat çeken Diyetisyen Merve Sena Nazlı, "Ramazan ayında 2 öğün ve 1 tane ara öğün şeklinde beslenmeye vücudumuz alışıyor ve bu şekilde de metabolizmamız yavaşlıyor. Bayramla beraber çok sık öğün yapmak ya da atıştırmalık tüketmek metabolizmanızı yavaşlatacaktır. Eğer ki ramazan ayını kilo vermiş olarak geçirdiyseniz bu sizde tartıda artış olarak yansıyacaktır ve aynı zamanda gaz, şişkinlik, hazımsızlık, reflü gibi de problemlere yol açacaktır. Buna dikkat edelim" dedi.

"Öğünlerden sonra mutlaka ara öğün yapmanızı tavsiye ediyorum"

Bayram sabahı kahvaltının önemine dikkat çeken Diyetisyen Nazlı, "Öncelikle mutlaka bayramda güne güzel bir kahvaltıyla başlayalım. Ama burada pasta, börek, poğaça gibi karbonhidratlar değil daha çok peynir, yumurta, zeytin, yeşillikler, tam tahıllı ekmeklerin olduğu güzel bir kahvaltı tabağı hazırlamaya özen gösterelim. Hem bu gözümüzü doyururken hem de midemizi doyuracak ve kan şekerinizin dengelenmesine yardımcı olacak. Öğünlerden sonra mutlaka ara öğün yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü misafirliklere aç gittiğiniz noktada daha fazla tatlı, hamur işi yeme ihtiyacınız olacaktır. Ama gitmeden öncesinde yanınızda taşıyacağınız kuru meyve, kuru yemiş gibi hafif bir atıştırmalık da hem metabolizmanızı hızlandırma noktasında hem de kan şekerinizi dengeleme noktasında oldukça iyi gelecektir" şeklinde konuştu.

Yemeği fazla kaçıran vatandaşlara önerilerde bulunan Diyetisyen Merve Sena Nazlı, "Eğer ki her şeye rağmen dikkat ettim ama yine çok kaçırdım diye düşünüyorsanız akşam yemeklerini sebze yemeği, salata şeklinde daha hafif geçirirseniz mideniz ve bağırsaklarınız daha rahat etmeye başlar. Ramazan sonrasında hareket etmeye dikkat edelim. Çünkü Ramazan'da orucun verdiği halsizlikle beraber hareket oldukça kısıtlanmakta o yüzden günlük yürüyeceğiniz 30 ile 40 dakikalık yürüyüşler metabolizmanızı hızlandırmaya ve kemiklerinizin güçlenmesi noktasında size iyi gelecektir. Su tüketimimizi ihmal etmeyelim. Çünkü aslında Ramazan bir detoks programı, vücudumuzdaki toksinler atılıyor. Biz yine bayramla beraber su tüketimimizi aktif bir şekilde 2 ile 2,5 litrelerde tutalım ki toksinleri atmaya devam edelim" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Ramazan Ayında Metabolizma Hızı Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:27 Uğur Dündar’ın yalanladığı “TRT Genel Müdürü“ iddiası Tarık Akan’ın kitabında ortaya çıktı Uğur Dündar'ın yalanladığı "TRT Genel Müdürü" iddiası Tarık Akan'ın kitabında ortaya çıktı
22:52 Bakan Bolat’tan, “İsrail’e yeni yaptırımlar gelir mi“ sorusuna yanıt: Gelişmelere göre gerekli değerlendirmeler yapılır Bakan Bolat'tan, "İsrail'e yeni yaptırımlar gelir mi?" sorusuna yanıt: Gelişmelere göre gerekli değerlendirmeler yapılır
21:15 “İsrail’in jet yakıtları Türkiye’den gidiyor“ iddiasına İletişim Başkanlığından yalanlama "İsrail'in jet yakıtları Türkiye'den gidiyor" iddiasına İletişim Başkanlığından yalanlama
20:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ramazan Bayramı diplomasisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı diplomasisi
18:54 Yeniden Refah lideri Erbakan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “İsrail“ çağrısı: Demokrasi Yardım Diyaloğu’nun eş başkanlığı görevini iade etsin Yeniden Refah lideri Erbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "İsrail" çağrısı: Demokrasi Yardım Diyaloğu'nun eş başkanlığı görevini iade etsin
00:12 Eski İYİ Partili Aytun Çıray: Erdoğan, Akşener yoluyla Millet İttifakı’na sızdı Eski İYİ Partili Aytun Çıray: Erdoğan, Akşener yoluyla Millet İttifakı'na sızdı
22:32 Pençe-Kilit Operasyonu’nda 1 askerimiz şehit oldu Pençe-Kilit Operasyonu'nda 1 askerimiz şehit oldu
21:15 Hamas, Gazze’de İsrail askerlerini gafil avladı Hamas, Gazze'de İsrail askerlerini gafil avladı
20:32 Uğur Dündar’dan kendisini hedef alan Kemal Kılıçdaroğlu’na zehir zemberek yanıt Uğur Dündar'dan kendisini hedef alan Kemal Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek yanıt
19:00 CHP’de “Esenyurt“ çatlağı Eski başkan “İşçi kıyımı yapıldı“ deyip yerine gelen ismi topa tuttu CHP'de "Esenyurt" çatlağı! Eski başkan "İşçi kıyımı yapıldı" deyip yerine gelen ismi topa tuttu
18:28 İYİ Parti Genel Başkan adayı Dervişoğlu: Meral Akşener’in hayır duasını aldım İYİ Parti Genel Başkan adayı Dervişoğlu: Meral Akşener'in hayır duasını aldım
17:57 Türkiye’nin İsrail’e karşı ihracat kısıtlaması dünya basınında geniş yer buldu Türkiye'nin İsrail'e karşı ihracat kısıtlaması dünya basınında geniş yer buldu
16:48 İsrail Başbakanı Netanyahu’dan “Refah“ mesajı: Dünyada hiçbir güç bizi durduramayacak İsrail Başbakanı Netanyahu'dan "Refah" mesajı: Dünyada hiçbir güç bizi durduramayacak
15:58 Nesrin Cavadzade, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi Nesrin Cavadzade, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2024 00:45:21. #1.11#
SON DAKİKA: Ramazan Ayında Metabolizma Hızı Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement