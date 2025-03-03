Ramazan'da Ağız Diş Bakımına Dikkat! - Son Dakika
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Sağlık

Ramazan'da Ağız Diş Bakımına Dikkat!

Uzman, Ramazan'da ağız ve diş sağlığı için koku yapan gıdalardan uzak durulmasını tavsiye etti.

03.03.2025 18:41
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Uzmanından Ramazan'da ağız ve diş bakımı uyarısı: "Soğan ve sarımsak gibi yoğun koku bırakan gıdalardan uzak durun"

BOLU - Dr. Öğr. Üyesi Esra Ateş Yıldırım, Ramazan ayında uzun süreli açlık nedeniyle ağız ve diş sağlığının korunmasına ekstra özen gösterilmesi gerektiğini belirterek, iftar ve sahur sonrası düzenli ağız temizliği ile doğru beslenmenin önemine dikkat çekti.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Bölümü'nde görevli Dr. Öğr. Üyesi Esra Ateş Yıldırım, Ramazan ayında ağız ve diş sağlığının korunması için önemli uyarılarda bulundu. Ramazan ayında uzun saatler oruç tutulması nedeniyle ağız, diş ve dil temizliğinin daha da önemli hale geldiğini belirten Yıldırım, iftar ve sahurdan sonra dişlerin mutlaka fırçalanması gerektiğini söyledi. Ağız kokusunu önlemek için soğan ve sarımsak gibi yoğun koku bırakan gıdalardan uzak durulmasını da önerdi.

"Ağız bakımı için bol su tüketmeleri önemlidir"

Ramazan ayında içilen su miktarının artırılması gerektiğini söyleyen Esra Ateş Yıldırım, "Ramazan ayıyla birlikte beslenme ve su tüketim alışkanlıklarımız değişecektir. Bu dönemde hastalarımızın içtikleri su miktarını artırmalarını tavsiye ediyoruz. Ağız bakımı için bol su tüketmeleri önemlidir. Bunun dışında, sahur ve iftar sonrasında dişlerini düzenli bir şekilde fırçalamalarını istiyoruz. Ancak diş fırçalamak tek başına yeterli değildir, özellikle ağız kokusuna neden olan gıdalardan da uzak durmaları gerekmektedir. Dil temizliği de ağız sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Çünkü ağız kokusuna neden olan bakteriler genellikle dile yerleşir. Bu nedenle, dilin de düzenli olarak fırçalanmasını öneriyoruz" dedi.

"Macunsuz bir şekilde dişlerin fırçalanmasını tavsiye ediyoruz"

Hastalara diş fırçalama konusunda önemli bilgiler veren Yıldırım, "Sahur ve iftar bizim için en önemli zaman dilimleridir ancak gün içinde de macunsuz bir şekilde dişlerin fırçalanmasını tavsiye ediyoruz. Hastalarımıza diş fırçası seçerken orta sertlikte ve ince kıllı bir fırçanın yeterli olacağını belirtiyoruz. Diş macunu konusunda özel bir önerimiz bulunmamakla birlikte, Ramazan ayı boyunca daha az koku giderici ve daha fazla ferahlık sağlayan naneli veya mentollü diş macunları tercih edilebilir" diye konuştu.

"Yoğun koku bırakan gıdalardan uzak durulmalı"

Dr. Öğr. Üyesi Esra Ateş Yıldırım, iftar ve sahurda yoğun koku bırakan yemeklerden uzak durulması gerektiğini de ifade ederek, "Hastalarımızın sahurda daha lifli ve su oranı yüksek gıdalar tüketmeleri gerekmektedir. Meyve ve sebze tüketimine özen göstermeleri önemlidir. Ayrıca, soğan ve sarımsak gibi yoğun koku bırakan gıdalardan uzak durmaları gerekmektedir. Çünkü bu gıdaların etkisi sahur sonrasında da devam edebilir" şeklinde konuştu.

"Ramazan ayında hastalarımız diş tedavilerini yaptırabilirler"

Ramazan ayında oruç tutan vatandaşların anestezi tedavisi dışında diş tedavilerinin yaptırmalarında sorun olmayacağını dile getiren Yıldırım, "Ramazan ayında hastalarımız diş tedavilerini yaptırabilirler. Ancak diş çekimi gibi anestezi gerektiren işlemler veya dolgu ve kanal tedavisi gibi müdahalelerde bazı sorunlar yaşanabilir. Fakat dolgu ve kanal tedavisinde anestezi uygulanmadığı durumlarda, hastalar güvenle işlemlerini yaptırabilirler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Diş Sağlığı, Sağlık, Yaşam, İftar, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Ramazan'da Ağız Diş Bakımına Dikkat! - Son Dakika

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