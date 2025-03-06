Ramazan'da Kan Bağışı Çağrısı

Sağlık

Ramazan ayında kan stokları düşüyor

2025 yılında hedef 3 milyon 45 bin ünite kan

Türk Kızılayı Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı:

"Kan bağışı orucu bozmaz, her zaman kana ihtiyaç var"

ADANA - Türk Kızılayı Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, ramazan ayında yaz aylarında olduğu gibi bağışların aşağı yönlü düştüğü zamanlar olduğuna dikkat çekerek herkesi kan bağışı yapmaya davet etti.

Her gün Türkiye'nin 300 noktasında kan bağışı alıp, akredite laboratuvarda işlendikten sonra Türkiye'nin 1156 hastanesine lojistiğini sağlayan Türk Kızılayı'nda her sene Ramazan ayında olduğu gibi bu senede kan stoklarında aşağı yönlü düşüş yaşanıyor. 7/24 esasına göre canlı bir operasyon yürüten Türk Kızılayı, geçen yıl 2 milyon 779 bin 311 ünite kan bağışı alırken bu sene 3 milyon 45 bin ünite hedefiyle çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

"Kan bağışı yapmak orucu bozmaz"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Türk Kızılayı Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, kanın düzenli ve sürekli ihtiyaç olduğunu belirterek, "Türkiye'nin 2024 yılında 2.8 milyon ünite kana ihtiyacı vardı ve Türk Kızılayı bu milli ödevi 300 noktada temin edip özel ve kamu hastanesine ulaştırdı. 2025 yılında ise 3 milyon 45 bin ünite kanı gönüllü bağışçılarımızdan alıp hastanelere ulaştıracağız. Ramazan ve kış ayları kan bağış reflekslerinin azaldığı dönemler ancak diyanet 'Kan bağışı yapmak orucu bozmaz' fetvası yayınladı. Bağışçılarımızı 300 noktada bağış yapmaya davet ediyoruz" dedi.

"Kan sürekli bir ihtiyaç"

Ramazan ayı boyunca gece 24.00'a kadar bağış noktalarının açık olduğunu dile getiren Saygılı, "Bazı noktalarımız gece 24.00'a kadar açık. Şuanda Türkiye'de 'Acil çağrı' vereceğimiz bir durumumuz yok ama düzenli kan bağışı yapılması önemli. Kendini iyi hissedenler mesai saatlerinde de gelip bağışlarını yapabilirler. Ama iftar sonrası gelmek isteyenlere de kapımız açık. Çünkü kan sürekli bir ihtiyaç" diye konuştu.

Kan bağışı yapmaya gelen vatandaşlardan Ali Özşen ise, "3 ayda bir düzenli kan bağışı yapıyorum. Kan insanlara ulaşsın diye çaba gösteriyorum. Kan bağışı yapınca rahatlıyorum. Herkese kan bağışı yapmayı öneriyorum" ifadelerini kullandı.