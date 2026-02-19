Ramazan'da Sağlıklı Beslenme Önerileri

Sağlık Bakanlığı, ramazanda yeterli ve dengeli beslenmenin sürdürülebilmesi amacıyla sağlıklı beslenme önerileri paylaştı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ramazanda oruç tutanlar için beslenme alışkanlıklarının sağlıklı şekilde planlanmasının büyük önem taşıdığı belirtildi.

Gün içerisinde iki ana öğün yapılan bu dönemde yeterli ve dengeli beslenmeye özen gösterilmesinin, bağışıklık sisteminin korunması, sindirim sağlığının desteklenmesi ve enerji ihtiyacının karşılanması açısından gerekli olduğu vurgulanan açıklamada, orucun zeytin ve hurma gibi besinlerle açılması, iftarda fazla yağlı yiyecekler tüketilmemesi tavsiye edildi.

Ramazanda mümkün olduğu kadar tam buğday ekmeği tercih etmenin, sebze yemekleri ve salatalara sofrada yer vermenin önemine işaret edilen açıklamada, yemeklerin kızartmadan ziyade haşlama, ızgara ya da fırında az yağlı pişirilmesine dikkat edilmesi gerektiği kaydedildi.

İftar ve sahurda tek seferde büyük porsiyonlar yerine aralıklarla küçük porsiyonlar tercih edilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, öğünler arasında meyve, kuru meyve, süt ya da yoğurt tüketilebileceği belirtildi.

"Sahur öğünü atlanmamalı"

Sahura kalkılmaması ya da sahurda sadece su içilmesinin zararlı olduğunun unutulmaması gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Çünkü bu beslenme tarzı yaklaşık 17 saat olan açlığı, ortalama 20 saate çıkarmakta, bu durum açlık kan şekerinin daha erken saatlerde düşmesine ve buna bağlı olarak günün daha verimsiz geçmesine neden olmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Sahurda süt, yoğurt, peynir, yumurta ve tam tahıllı ekmekler gibi besinlerden oluşan bir kahvaltı ya da çorba, zeytinyağlı yemekler, yoğurt ve salatadan oluşan hafif bir öğünün de tercih edilebileceği aktarılan açıklamada, sahur öğününün atlanmaması, aşırı yağlı, tuzlu, hamur işlerinden uzak durulması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, oruç tutulan sürede açlık hissinin oluşmasını geciktirmek ve aynı zamanda kabızlığı önlemek için kuru fasulye, nohut, mercimek, bulgur pilavı gibi lifli besinlerin tüketilmesinin önemli olduğu bildirildi.

"Yeterli su tüketimine dikkat edilmeli"

Ramazanda su tüketiminin yeterli olmasına dikkat edilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İftar veya sahurda çay, kahve, soda, ayran, süt gibi sıvılar tüketilse bile sıvı ihtiyacının karşılanması için su içilmesi şarttır. Bir kişinin günlük toplam sıvı ihtiyacı ortalama 2,5-3 litre olup, kişinin tüketmesi gereken miktar 35 mililitre çarpı vücut ağırlığı formülü ile kolayca hesaplanabilmektedir. Ramazan boyunca sadece iftar ve sahurda değil, iftardan sonra sahura kadar düzenli aralıklarla su tüketilmelidir."

Kefir, ayran gibi probiyotik besinlerin, bağışıklık sistemini olumlu etkilediği için özellikle öğün aralarında tercih edilebileceği belirtilen açıklamada, rafine ürünlerden, şekerli gıdalardan, hamur işlerinden uzak durulması ve bunlara ek olarak, iftardan sonra kısa mesafeli yürüyüşler yapılması gerektiği kaydedildi.