Ramazan Öncesi Fırın Denetimi - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Ramazan Öncesi Fırın Denetimi

Geniş Video İzle

Ticaret İl Müdürlüğü, Ramazan öncesi fırınlarda fiyat ve etiket denetimi yaptı.

27.02.2025 13:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret il Müdürlüğü'nden Ramazan öncesi fırınlara şok denetim

ANTALYA - Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından Ramazan ayı öncesi Antalya'da faaliyet gösteren fırınlarda fiyat-etiket denetimi yapıldı.

Antalya'da ramazan ayı öncesinde Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından fırınlara yönelik Türkiye genelinde 5 ilde eş zamanlı fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirildi. Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesinde faaliyet gösteren işletmelerde tarife ve fiyat listelerinin görünür şekilde konulmasının yanı sıra raf-kasa fiyatlarının yanı sıra gramaj denetimi yaptı. Ramazan ayı öncesinde denetimleri yoğunlaştırdıklarını belirten Antalya Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan, ekiplerinin fırınlarda etiket, gramaj ve haksız fiyat artışına yönelik denetim gerçekleştirdiklerini söyledi.

5 ilde eş zamanlı denetim yapıldı

Özşahan, yapılan denetimlerde etiketi uygun olmayan her ürün için 3 bin 166 TL idari para cezası uygulandığını belirterek "Ramazan yaklaşıyor, Ticaret Bakanlığı olarak özellikle gıda üzerine faaliyet gösteren işletmelerde denetimlerimizi sıklaştırdık. Bugün Türkiye genelinde 5 ilde eş zamanlı denetim gerçekleştiriyoruz. Dün marketlerde denetim yapmıştık. Bugün ise fırın ve kafelerde denetim gerçekleştiriyoruz. Tarife ve fiyat doğru mu, gramajlar uygun mu, bunların denetimini gerçekleştiriyoruz. Etiketi uygun olmayan her ürün için 3 bin 166 lira idari para cezası uygulanıyor. 2025 yılının ilk iki aylık döneminde 6 bin 500'e yakın firma ve 900 bine yakın ürün denetlendi. Bu denetimlerde 283 aykırı firma 703 aykırı ürün tespit ettik. Toplam 2 milyon 225 bin TL idari yaptırım cezası uygulandı" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Antalya, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Ramazan Öncesi Fırın Denetimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:52 İmamoğlu’nun toplantısına katılmayan Yavaş’tan dikkat çeken sözler İmamoğlu'nun toplantısına katılmayan Yavaş'tan dikkat çeken sözler
13:09 Özel’den Erdoğan’a yanıt: Ne yapacaksın partinin önüne tank mı yollayacaksın Özel'den Erdoğan'a yanıt: Ne yapacaksın partinin önüne tank mı yollayacaksın?
12:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti Çalışanlara çifte emeklilik hakkı geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! Çalışanlara çifte emeklilik hakkı geliyor
12:18 Abdullah Öcalan’ın yapacağı çağrının içeriği ortaya çıktı Umut hakkı isteyecek mi Abdullah Öcalan'ın yapacağı çağrının içeriği ortaya çıktı! Umut hakkı isteyecek mi?
12:04 MSB, Özgür Özel’in kuvvet komutanlarını hedef alan sözlerini yargıya taşıyor: Tüm yasal haklar kullanılacaktır MSB, Özgür Özel'in kuvvet komutanlarını hedef alan sözlerini yargıya taşıyor: Tüm yasal haklar kullanılacaktır
19:36 Güney Amerika ülkesi kabusu yaşıyor: Elektrikler kesildi, sokağa çıkma yasağı ilan edildi Güney Amerika ülkesi kabusu yaşıyor: Elektrikler kesildi, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
19:04 Canı sıkılan öğrenci yaptığı şakayla Aydın’ı ayağa kaldırdı Canı sıkılan öğrenci yaptığı şakayla Aydın'ı ayağa kaldırdı
19:01 Konya’da otomobilde patlama: 3 aylık bebek ile teyzesi hayatını kaybetti Konya'da otomobilde patlama: 3 aylık bebek ile teyzesi hayatını kaybetti
18:45 Hapsi istendi CHP’li belediye başkanına soruşturma Hapsi istendi! CHP'li belediye başkanına soruşturma
18:28 Özgür Özel’den Lütfü Savaş sorusuna yanıt: ’Nefesime yazık etmeyeceğim’ Özgür Özel'den Lütfü Savaş sorusuna yanıt: 'Nefesime yazık etmeyeceğim'
18:19 Bütün ülke Arda Güler’i konuşuyor Bütün ülke Arda Güler'i konuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2025 14:43:03. #1.11#
SON DAKİKA: Ramazan Öncesi Fırın Denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.