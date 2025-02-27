Ramazan Öncesi Fırın Denetimi

Sağlık

Ticaret il Müdürlüğü'nden Ramazan öncesi fırınlara şok denetim

ANTALYA - Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından Ramazan ayı öncesi Antalya'da faaliyet gösteren fırınlarda fiyat-etiket denetimi yapıldı.

Antalya'da ramazan ayı öncesinde Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından fırınlara yönelik Türkiye genelinde 5 ilde eş zamanlı fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirildi. Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesinde faaliyet gösteren işletmelerde tarife ve fiyat listelerinin görünür şekilde konulmasının yanı sıra raf-kasa fiyatlarının yanı sıra gramaj denetimi yaptı. Ramazan ayı öncesinde denetimleri yoğunlaştırdıklarını belirten Antalya Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan, ekiplerinin fırınlarda etiket, gramaj ve haksız fiyat artışına yönelik denetim gerçekleştirdiklerini söyledi.

5 ilde eş zamanlı denetim yapıldı

Özşahan, yapılan denetimlerde etiketi uygun olmayan her ürün için 3 bin 166 TL idari para cezası uygulandığını belirterek "Ramazan yaklaşıyor, Ticaret Bakanlığı olarak özellikle gıda üzerine faaliyet gösteren işletmelerde denetimlerimizi sıklaştırdık. Bugün Türkiye genelinde 5 ilde eş zamanlı denetim gerçekleştiriyoruz. Dün marketlerde denetim yapmıştık. Bugün ise fırın ve kafelerde denetim gerçekleştiriyoruz. Tarife ve fiyat doğru mu, gramajlar uygun mu, bunların denetimini gerçekleştiriyoruz. Etiketi uygun olmayan her ürün için 3 bin 166 lira idari para cezası uygulanıyor. 2025 yılının ilk iki aylık döneminde 6 bin 500'e yakın firma ve 900 bine yakın ürün denetlendi. Bu denetimlerde 283 aykırı firma 703 aykırı ürün tespit ettik. Toplam 2 milyon 225 bin TL idari yaptırım cezası uygulandı" dedi.