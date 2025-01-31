Randevu Bekleme Süresi Azaldı

Sağlık

Sağlık Bakanı Memişoğlu, randevu sorunu ile ilgili müjdeyi verdi

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu:

"Türkiye genelinde şu an randevu bekleme oranlarımız 6 ay öncesine kadar yüzde 35-40 azalmış durumda"

"Bugün dünyadaki insanlar sağlık hizmeti almak için Türkiye'ye geliyorlar"

"Özel sektöre akreditasyon getiriyoruz"

ESKİŞEHİR - Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, randevu konusunda büyük bir çalışma içerisine girdiklerini ifade ederek, "Türkiye genelinde randevu bekleme süremiz 6 ay öncesine göre yüzde 35-40 bandında azalmış durumda. 79 branşımızdan 67'sine ilk 24 saat içerisinde randevu verebiliriz Birkaç branşımız hariç inşallah bu süreyi daha da azaltacağız. Tabii temel sağlık dediğimiz koruyucu sağlık ve aile hekimliklerinin gelişmesiyle bu oran daha da azalacaktır" dedi.

Eskişehir'e gelen Bakan Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, ilk olarak Vali Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti. Ziyaret sonrasında konuşan Bakan Memişoğlu, Eskişehir'in sağlık hizmetini yükseltmek için gerekli değerlendirmeleri yapacaklarını belirterek, "Daha iyi sağlık hizmeti nasıl sunabiliriz, Eskişehir'de ihtiyaç nedir bunları değerlendireceğiz. Bu konuda Eskişehir iyi bir yerde. 9 devlet hastanemiz 1 üniversite hastanemiz 5 de özel hastanemiz var. Şehir Hastanesini de hizmete aldık biliyorsunuz ve vatandaşlarımız için büyük bir sağlık merkezi olmuş durumda" dedi. Vatandaşların şikayetçi olduğu randevu sorununa değinen Bakan Memişoğlu, randevu süreleri üzerine çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek, "Türkiye genelinde şu an randevu bekleme oranlarımız 6 ay öncesine kadar yüzde 35-40 azalmış durumda. 79 branşımızdan 67'sine il 24 saat içinde randevu verebiliyoruz. Birkaç branşımız hariç inşallah bu süreyi daha da azaltacağız. Tabii temel sağlık dediğimiz koruyucu sağlık ve aile hekimliklerinin gelişmesiyle bu oran daha da azalacaktır" şeklinde konuştu.

"Sigara ve alkol gibi bedenimize zarar verecek bağımlılıkların bırakılmasını istiyoruz"

Kentte gerçekleştireceği AMATEM açılışıyla bağımlılık konusunda iyi bir alan kazandırılacağını dile getiren Bakan Memişoğlu, "Biz insanlarımızın koruyucu sağlık hizmetinden yararlanmalarını istiyoruz, sağlıklarını kaybetmeden korunmasını istiyoruz. Bunun için de özellikle kilo, bağımlılık, hareketsizlik ve kötü beslenme gibi bedenimizin koruma konusunda önceliğimiz olması gereken alanları geliştirmeye çalışıyoruz. Tabii ki öncelikli olarak herhangi bir bağımlılığa başlanmaması gerektiğini belirtiyoruz ve sigara, alkol gibi bedenimize zarar verecek alışkanlıkların bırakılmasını istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Bugün dünyadaki insanlar sağlık hizmeti almak için Türkiye'ye geliyorlar"

Özel hastanelerde köklü değişikliklerinin yapıldığını ifade eden Bakan Memişoğlu, "Özel hastanelerle ilgili komple bir değişim oldu ve mevzuatını tamamen değiştirdik. Bütün tesislerimizin daha iyi ve daha kaliteli bir hizmet vermesi için uğraşıyoruz. Özel hastanelerimiz de bizim zenginliğimiz ve önemli bir sağlık hizmet sunum alanımız, özel sektörde çok iyi hizmet sunulduğunu özellikle belirtmek istiyorum" dedi. Bakan Memişoğlu, Türkiye'nin kaliteli sağlık hizmetleri konusunda oldukça iyi bir konumda olduğunun altını çizerek, şunları söyledi:

"Bugün dünyadaki insanlar sağlık hizmeti almak için Türkiye'ye geliyorlar. Biz de daha kaliteli ve daha iyi hizmet vermek için bu mevzuatı çıkarttık. En önemli özelliği şu; sadece kalite veya fiziki değerlendirme değil aynı zamanda tıbbi uygulamaların da değerlendirilebileceği bir imkan sağlayacak. Bilim insanlarımız ve bilim kurullarımızla birlikte bunların değerlendirmesini yapacağız."

"Özel sektöre akreditasyon getiriyoruz"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, son olarak özel hastanelerle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Burada çok önemli bir nokta olarak özel sektöre akreditasyon getiriyoruz. Bu da esasında belli bir standardı sağlayacak. Türkiye sağlık hizmetleri konusunda artık çok iyi yerlerde. Daha ulaşılabilir ve daha iyi sağlık hizmeti için uğraşıyoruz. Eskişehir'de bu noktada bize katkı sağlayan bir şehir, inşallah hep birlikte gerekli değerlendirmeleri yapacağız."