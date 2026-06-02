Rektör Kırışık Tıp Fakültesi\'ni Ziyaret Etti

02.06.2026 11:44
Karabük Üniversitesi Rektörü Kırışık, Tıp Fakültesi Ek Hizmet Binasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Tıp Fakültesi Ek Hizmet Binasını ziyaret ederek öğrenciler ve akademisyenlerle bir araya gelip binadaki eğitim ve çalışma alanlarını inceledi.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Tıp Fakültesi Ek Hizmet Binasında incelemelerde bulunarak eğitim ve sağlık hizmetlerine yönelik fiziki imkanları değerlendirdi.

Ziyaret kapsamında sınıflar, uygulama alanları ve ortak kullanım bölümlerini gezen Rektör Kırışık, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Öğrencilerle de görüşen Kırışık, eğitim süreçlerine ilişkin talep ve önerileri dinledi.

Yeni hizmet binasında akademisyenler ve öğrenciler için modern çalışma ortamları oluşturduklarını belirten Rektör Kırışık, tüm öğretim üyelerine yönelik çalışma odalarının yanı sıra sosyal alanlar ve konferans salonlarının da hizmete sunulduğunu söyledi.

Öğrencilerin modern sınıflarda eğitim aldığını ifade eden Kırışık, binada yer alan yemekhane ve sosyal alanların eğitim süreçlerine katkı sağladığını kaydetti.

Yeni binanın hastane üzerindeki yoğunluğu da azalttığını dile getiren Prof. Dr. Fatih Kırışık, bazı akademik ve idari birimlerin buraya taşınmasıyla birlikte Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde daha geniş çalışma alanları oluşturulduğunu belirtti.

Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Aybala Cebecik Özcan da ek hizmet binasının akademisyenlerin eğitim ve sağlık hizmetlerini daha verimli yürütmesine katkı sağladığını söyledi.

Tıp Fakültesi öğrencileri ise hastaneye yakın konumdaki yeni binanın sınıf, çalışma salonu, yemekhane ve sosyal alanlarıyla eğitim süreçlerini olumlu yönde etkilediğini ifade etti.

Ziyarete Rektör Yardımcısı, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Solmaz, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

