Rize\'de karaciğer ve böbreklerinde hızlı bozulma tespit edilen hasta ambulans uçakla Ankara\'ya sevk edildi

RİZE'de, karaciğer ve böbreklerinde hızlı bozulma tespit edilen O.K. (22), ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Rize'de yaşayan O.K., yüksek ateş, baş ağrısı, kusma ve bulantı şikayetleriyle 14 Ağustos'ta Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan tetkiklerin ardından hastanın karaciğer ve böbrek fonksiyonlarında ciddi ve hızlı bir bozulma olduğu belirlendi. Hastanın Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (GATA) sevk edilmesi kararlaştırıldı. Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak, Rize-Artvin Havalimanı'ndan hastayı Ankara'ya götürdü. O.K.'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.