Rize Özel İdaresi hastalar için seferber oldu - Son Dakika

Rize Özel İdaresi hastalar için seferber oldu

RİZE - Rize'de yoğun kar yağışı nedeniyle yolları kapanan hastalar için Özel İdare ekipleri seferber oldu ve ambulansın hastaya ulaşabilmesi için yolları açtı.

Rize'yi etkisi altına alan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Merkez'de 50, Ardeşen'de 20, Çamlıhemşin'de 18, Çayeli'nde 35, Derepazarı'nda 4, Fındıklı'da 19, Güneysu'da 19, Hemşin'de 8, İkizdere'de 29, İyidere'de 2, Kalkandere'de 10 ve Pazar'da 25 olmak üzere toplamda 239 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Rize Özel İdaresi ekipleri ise 140 personel ve 65 iş makinesi ile karla mücadelelerini sürdürürken hasta ihbarı verilen bölgelerde özel özen gösterilmeye başladı.

Çamlıhemşin ilçesine bağlı Topluca köyünde, Çayeli ilçesine bağlı Yanıkdağ köyünde, Ardeşen ilçesine bağlı Ortaalan köyünde, İkizdere ilçesi Yacılar köyü ve Kalkandere ilçesi Ünalan köyünde kar nedeniyle hastalara ulaşamayan 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekiplerinin imdadına Özel İdare Ekipleri koştu. Kar kalınlığı nedeniyle ambulansla ilerlemekte güçlük çeken 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri Özel İdare'ye ait iş makinesinin yollarını açmasıyla hastalara müdahale edebildi.