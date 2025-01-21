Saç Ekimi Merkezlerinde Merdiven Altı Uygulamalara Dikkat! - Son Dakika
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Sağlık

Saç Ekimi Merkezlerinde Merdiven Altı Uygulamalara Dikkat!

Saç Ekimi Merkezlerinde Merdiven Altı Uygulamalara Dikkat!

ClinicHair Polikliniği Kurucusu Cansu Bilgili, merdiven altı saç ekim merkezlerinin sağlık açısından oluşturduğu risklere dikkat çekti. Sertifikalı ve denetlenen merkezlerin tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.

21.01.2025 09:17  Güncelleme: 09:19
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SEKTÖRÜN büyümesiyle merdiven altı saç ekim merkezlerinin arttığını söyleyen ClinicHair Polikliniği Kurucusu Cansu Bilgili, "Merdiven altı saç ekimi merkezleri sağlık açısından ciddi riskler taşıyor. Saç ekimi yaptırmayı düşünen kişiler sertifikalı ve denetlenen sağlık kuruluşlarını tercih etmeleridir" dedi.

Saç ekim merkezlerinde merdiven altı yerlerin arttığını belirten saç ekim merkezi kurucusu Cansu Bilgili, uyarılarda bulundu. Saç ekiminin uzmanlık gerektiren ve steril bir ortamda yapılması zorunlu olan bir işlem olduğunu söyleyen Bilgili, "Merdiven altı merkezlerde hijyen kurallarına uyulmaması, yetersiz eğitimli personel ve uygun olmayan koşullarda yapılan işlemler, enfeksiyon risklerini artırmakla kalmıyor, kalıcı sağlık problemlerine de yol açabiliyor" diye konuştu.

'SAÇ EKİMİ YAPILACAK MERKEZİN SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYLI OLMASI GEREKİR'

Saç ekimi yaptırmayı düşünen hastalara sertifikalı merkezleri tercih etmeleri ve doktor bulunmayan yerlerden uzak durmaları gerektiğini söyleyen Bilgili, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Saç ekimi, tıbbi bilgi ve deneyim gerektiren bir süreçtir. Bu nedenle, saç ekimi yapılacak merkezin Sağlık Bakanlığı onaylı olması ve mutlaka sertifikalı bir doktor bulundurması hayati önem taşır. Yetkisiz kişilerin yaptığı işlemler, geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabilir. Hastalarımıza, saç ekimi yaptırmadan önce merkezin sertifikalarını, hijyen standartlarını ve doktorların uzmanlık belgelerini mutlaka kontrol etmelerini öneriyoruz. Sağlığınız, yanlış bir tercihle riske atılmamalıdır."

SERTİFİKASYON VE DOKTORUN ROLÜ

Cansu Bilgili, "Saç ekim merkezlerinin sertifikasyona sahip olması, hizmet kalitesinin ve hasta güvenliğinin garantisi olarak görülüyor. Ayrıca, saç ekimi işlemlerinin bir doktorun gözetiminde gerçekleştirilmesi, işlemin başarısını artırırken komplikasyon riskini en aza indiriyor. Doktorun bulunmadığı veya sertifikası olmayan merkezlerin kesinlikle tercih edilmemesi gerekiyor. Yalnızca denetimden geçmiş, sertifikalı ve uzman doktorların bulunduğu kliniklerin tercih edilmesi, uzun vadede hem estetik hem de sağlık açısından daha güvenli bir sonuç sağlıyor" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN SAĞLIK TURİZMİNDEKİ YÜKSELİŞİ

Bilgili, Türkiye'nin saç ekimi alanında dünya çapında lider ülkelerden biri olduğunu belirterek, "Her yıl binlerce uluslararası hasta, kaliteli hizmet ve uygun maliyet avantajı nedeniyle Türkiye'yi tercih ediyor. Ancak bu başarı, denetimsiz merkezlerin çoğalmasına da neden olmuş durumda. Yetkililer, bu merkezlerin hasta güvenliği açısından risk oluşturduğunu ve düzenli denetimlerin önemini vurguluyor" dedi.

Kaynak: DHA

Güzellik, Turizm, Sağlık, Son Dakika

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