Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Pendik'te 600 yataklı hastane müjdesi verdi - Son Dakika
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Sağlık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Pendik'te 600 yataklı hastane müjdesi verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pendik'te yapımına başlanacak 600 yataklı hastanenin müjdesini verdi. Hastanenin devamında Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak hizmet verilmesini istedi.

09.03.2024 21:17  Güncelleme: 21:25
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Pendik'te 600 yataklı hastane müjdesi verdi

İSTANBUL - Pendik'te vatandaşlarla buluşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sahil meydanında bulunan siyasi partilerin standını ve esnafı ziyaret etti. Pendik Belediyesinin düzenlediği "Kadın ve Yaşam Festivali"nde konuşan Bakan Koca, Pendik'te yapımına başlanacak 600 yataklı hastanenin müjdesini verdi. Bakan Koca, "400 yataklı olarak yatırıma giren hastane yoğun bakımlarıyla birlikte 600 yataklı olarak hizmet verecek. Bu 600 yataklı hastanenin devamında bütün birimlerini projelendirerek Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak hizmet verilmesinden yanayım" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Pendik'te vatandaşlarla buluştu. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ile beraber Sahil meydanında bulunan alanda kurulan siyasi partilerin stantlarını ziyaret eden Bakan Koca, parti çalışanlarıyla sohbet etti. Meydanda bulunan Pendik Belediyesinin düzenlediği "Kadın ve Yaşam Festivali"ne katılan Bakan Koca yaptığı konuşmada Pendik'te yapılacak 600 yataklı yeni hastanenin müjdesini verdi.

Bakan Koca, "Pendik'te sağlık altyapımızın yeterli olmadığını biliyoruz. Bu anlamda Marmara Üniversitesi eğitim ve araştırma hastanemizin yetersiz kaldığını görüyoruz. Var olan devlet hastanesinin yanında otoparkı olan 5-6 dönümlük yeri genişleterek hizmet verilmesi talebi yoğundu. Ben de ısrarla buranın Pendik'in sağlık hizmetine erişim anlamında uzun vadede sorunların daha ciddi yaşanabileceğini o nedenle daha büyük bir hastanenin ve vatandaşın da daha kolay erişebileceği bir lokasyonda olmasında ısrar ettim. Pendik'te boş alan yok, kamu alanı yok. En sonunda ısrarla tarım Bakanlığı'na ait sahile yakın olan yerde Batı mahallesinde bulunan arazinin alt kısmını istedim. Alt kısmını veremeyiz, üst kısmını verebiliriz dediler. Biz de üst kısma razı olduk. En son iki gün önce tarım bakanımız İbrahim Bey'in çabasıyla iki gün önce o arazide karar kılındı. ve iki gün önce sözleşme yapılarak o arazi bakanlığımıza geçmiş oldu. daha önceden düşündüğümüz bir proje vardı, ben o projeyi yenilemekten yanayım. Buraya ihtiyacımızı göz önüne alarak bütün birimlerin yeterli ve yetkin olduğu özellikle sahilde olduğu için herhangi bir felakette sahilden ulaşım için bir takım hastanelere ihtiyacımız var. O nedenle bu hastanenin bu anlamda İhtiyaç görebileceği bir hastane olmasında ısrarlıyız. 400 yataklı olarak yatırıma giren hastane yoğun bakımlarıyla birlikte 600 yataklı olarak hizmet verecek. Bu 600 yataklı hastanenin devamında bütün birimlerini projelendirerek Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak hizmet verilmesinden yanayım. Bu hastanenin bütün birimlerinin 3. basamak hizmet verebilir bir hastane olması için planlıyoruz, şimdiden hayırlı olsun. Ben 2026 yılının sonunda bitirmekten yanayım" dedi.

Festivalde konuşan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "Başlatmış olduğumuz festivalde sizlerle beraberiz. Sayın Sağlık Bakanımız aramızda, teşriflerinden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Özellikle Pandemi sürecini çok başarılı bir şekilde yönetip insanlarımızın gönlünde taht kurduğu için kendilerine teşekkür ediyoruz. Hizmetlerinden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Konuşma sonrası Başkan Ahmet Cin ile beraber vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektiren Bakan Koca, çarşıda bulunan esnafı ziyaret etti. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Bakan Koca ikindi namazını Pendik Çarşı Camiinde kıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Pendik'te 600 yataklı hastane müjdesi verdi - Son Dakika

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