Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Pendik'te 600 yataklı hastane müjdesi verdi
İSTANBUL - Pendik'te vatandaşlarla buluşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sahil meydanında bulunan siyasi partilerin standını ve esnafı ziyaret etti. Pendik Belediyesinin düzenlediği "Kadın ve Yaşam Festivali"nde konuşan Bakan Koca, Pendik'te yapımına başlanacak 600 yataklı hastanenin müjdesini verdi. Bakan Koca, "400 yataklı olarak yatırıma giren hastane yoğun bakımlarıyla birlikte 600 yataklı olarak hizmet verecek. Bu 600 yataklı hastanenin devamında bütün birimlerini projelendirerek Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak hizmet verilmesinden yanayım" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Pendik'te vatandaşlarla buluştu. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ile beraber Sahil meydanında bulunan alanda kurulan siyasi partilerin stantlarını ziyaret eden Bakan Koca, parti çalışanlarıyla sohbet etti. Meydanda bulunan Pendik Belediyesinin düzenlediği "Kadın ve Yaşam Festivali"ne katılan Bakan Koca yaptığı konuşmada Pendik'te yapılacak 600 yataklı yeni hastanenin müjdesini verdi.
Bakan Koca, "Pendik'te sağlık altyapımızın yeterli olmadığını biliyoruz. Bu anlamda Marmara Üniversitesi eğitim ve araştırma hastanemizin yetersiz kaldığını görüyoruz. Var olan devlet hastanesinin yanında otoparkı olan 5-6 dönümlük yeri genişleterek hizmet verilmesi talebi yoğundu. Ben de ısrarla buranın Pendik'in sağlık hizmetine erişim anlamında uzun vadede sorunların daha ciddi yaşanabileceğini o nedenle daha büyük bir hastanenin ve vatandaşın da daha kolay erişebileceği bir lokasyonda olmasında ısrar ettim. Pendik'te boş alan yok, kamu alanı yok. En sonunda ısrarla tarım Bakanlığı'na ait sahile yakın olan yerde Batı mahallesinde bulunan arazinin alt kısmını istedim. Alt kısmını veremeyiz, üst kısmını verebiliriz dediler. Biz de üst kısma razı olduk. En son iki gün önce tarım bakanımız İbrahim Bey'in çabasıyla iki gün önce o arazide karar kılındı. ve iki gün önce sözleşme yapılarak o arazi bakanlığımıza geçmiş oldu. daha önceden düşündüğümüz bir proje vardı, ben o projeyi yenilemekten yanayım. Buraya ihtiyacımızı göz önüne alarak bütün birimlerin yeterli ve yetkin olduğu özellikle sahilde olduğu için herhangi bir felakette sahilden ulaşım için bir takım hastanelere ihtiyacımız var. O nedenle bu hastanenin bu anlamda İhtiyaç görebileceği bir hastane olmasında ısrarlıyız. 400 yataklı olarak yatırıma giren hastane yoğun bakımlarıyla birlikte 600 yataklı olarak hizmet verecek. Bu 600 yataklı hastanenin devamında bütün birimlerini projelendirerek Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak hizmet verilmesinden yanayım. Bu hastanenin bütün birimlerinin 3. basamak hizmet verebilir bir hastane olması için planlıyoruz, şimdiden hayırlı olsun. Ben 2026 yılının sonunda bitirmekten yanayım" dedi.
Festivalde konuşan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "Başlatmış olduğumuz festivalde sizlerle beraberiz. Sayın Sağlık Bakanımız aramızda, teşriflerinden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Özellikle Pandemi sürecini çok başarılı bir şekilde yönetip insanlarımızın gönlünde taht kurduğu için kendilerine teşekkür ediyoruz. Hizmetlerinden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.
Konuşma sonrası Başkan Ahmet Cin ile beraber vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektiren Bakan Koca, çarşıda bulunan esnafı ziyaret etti. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Bakan Koca ikindi namazını Pendik Çarşı Camiinde kıldı.
Son Dakika › Sağlık › Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Pendik'te 600 yataklı hastane müjdesi verdi - Son Dakika
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pendik'te esnaf ve vatandaşı ziyareti sırasında LÖSANTE'ye neden tam ruhsat verilmediği sorusuna yanıt verdi. Bakan Koca, lösemi hastaları için özel bir hastane açmaya hazır olduklarını ancak diğer branşları istismar etmek istemediklerini belirtti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pendik'te yaptığı konuşmada, İstanbul ve Pendik'in eser ve hizmetin ihya edileceği gün olacağını söyledi. Koca, sağlık altyapısının yetersiz olduğunu belirterek, Pendik'e 600 yataklı bir hastane yapılacağını açıkladı. Ayrıca, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin siyasi polemikler yerine eser ve hizmetin ihya edildiği bir gün olacağını vurguladı.
Türk Hematoloji Derneği İkinci Başkanı Prof. Dr. Şule Ünal Cangül, Türkiye'de geçen yıl 5 binden fazla kök hücre naklinin yapıldığını bildirdi. Cangül, Türkiye'nin kök hücre nakli konusunda önemli bir ilerleme kaydettiğini ve 2023 yılında 5 bini aşan kök hücre nakli uygulandığını belirtti. Ayrıca, CAR-T hücre tedavisinin hematolojik kanserlerde büyük başarılar gösterdiği ve gelecekte erken dönemde kullanılmasıyla tedavi şansının yükseleceği vurgulandı.
Sinop'ta sağlık çalışanları, Gazze'ye yönelik saldırıları protesto etmek amacıyla sessiz yürüyüş düzenledi. Sağlık çalışanları, Tuzcular Caddesi güzergahından Uğur Mumcu Meydanı'na kadar yürüdü. Dr. Mehmet Usta, açıklamada İsrail'in Filistin'deki işgal ve zulmünü kınayarak, boykot çağrısı yaptı.
Karaman İl Sağlık Müdürü Mehmet Serkan Yurdakul, yaklaşan ramazan ayı dolayısıyla sağlıklı beslenme konusunda tavsiyelerde bulundu. Yurdakul, iftar ve sahur menüleri hazırlanırken titizlikle hareket edilmesini, sahurun atlanmaması gerektiğini vurguladı. Sahurda sadece su içilmesinin yeterli olmadığını belirten Yurdakul, hafif bir kahvaltı yapılması veya çorba, zeytinyağlı yemekler, yoğurt ve salatadan oluşan bir öğün tercih edilmesi gerektiğini söyledi. İftarda ise çok hızlı ve yüksek miktarda besin tüketmenin sağlık açısından risk oluşturabileceğini ve kilo alımına zemin hazırlayabileceğini belirtti.
Eskişehir'de hekimler, sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki amacıyla yürüyüşlerini sürdürdü. Kentte düzenlenen etkinlik kapsamında beyaz önlüklerini giyen grup, Köprübaşı'ndan Yediler Parkı'na kadar yürüdü. Yürüyüşün ardından grup adına basın açıklaması yapıldı ve İsrail'e destek veren ilaç firmalarının boykot edilmesi çağrısı yapıldı.
Sussex Düşesi Meghan Markle, ABD'de düzenlenen bir medya konferansında, sosyal medyadaki toksik yapıyı eleştirerek çocuklarına hamileyken online zorbalığa maruz kaldığını söyledi. Markle, ruhsal sağlığını korumak için bu tarz yorumlardan uzak durduğunu belirtti.
Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Murat Arslan, veteriner hekimlerin sorunlarının toplumun sağlık sorunu olduğunu belirterek, 70. yılın 'mücadele yılı' olarak geçeceğini söyledi. Arslan, veteriner hekimliğin Türkiye'de bilimsel eğitim öğretimle hayvan sağlığı, refahı, güvenli ve yeterli gıda ile toplum sağlığı için çalışan en eski mesleklerden biri olduğunu vurguladı. Ayrıca, veteriner hekimlerin mesleki sorunlarının sadece kendi sorunu olmadığını, hayvancılık, tarım, ekonomi, koruyucu hekimlik ve toplum sağlığının da zarar gördüğünü ifade etti.
Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Canacankatan, ramazan ayında ilaç kullanımının hekimler kontrolünde kullanılması gerektiğini önerdi. Canacankatan, kronik hastaların ilaç kullanımı konusunda hekimlerine danışmaları gerektiğini belirtti ve bireysel tedavi ve beslenme metotlarıyla oruç tutabileceklerini söyledi.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde sağ kolunu ve sağ bacağını kaybeden fizyoterapist Zeynep Büyükardıç, Gaziantep'te ampute fizyoterapist olarak çalışmaya başladı. Büyükardıç, aynı olayı yaşayan deprem mağdurlarını tedavi ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?