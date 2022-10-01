Bakan Koca'dan, Dünya Yaşlılar Günü paylaşımı Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Koca'dan, Dünya Yaşlılar Günü paylaşımı Açıklaması

01.10.2022 17:58
Bakan Koca'dan, Dünya Yaşlılar Günü paylaşımı Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de sağlıklı yaşam süresinin yaklaşık 57 yıl olduğunu vurgulayarak, "Hastalıklarla yaşamaya çok erken başlıyoruz.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de sağlıklı yaşam süresinin yaklaşık 57 yıl olduğunu vurgulayarak, "Hastalıklarla yaşamaya çok erken başlıyoruz. Asıl olan yaş değil, sağlıklı yaşlanmamız." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Koca, "Bugün, büyüklerimizin sorunları için farkındalık geliştirmemizi amaçlıyor. Ülkemizde sağlıklı yaşam süresi yaklaşık 57 yıl. Hastalıklarla yaşamaya çok erken başlıyoruz. Asıl olan yaş değil, sağlıklı yaşlanmamız. Her yaşta sağlığımıza dikkat edelim." değerlendirmesini yaptı.

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Kaynak: AA

Fahrettin Koca, Türkiye, Dünya, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bakan Koca'dan, Dünya Yaşlılar Günü paylaşımı Açıklaması - Son Dakika

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