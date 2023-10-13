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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de vatandaşı olmayan doktor iddialarını yalanladı - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de vatandaşı olmayan doktor iddialarını yalanladı

Son Güncelleme: 13.10.2023 17:35

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de hekimlik yapanların Türkiye vatandaşı olması gerektiğini belirterek, vatandaşı olmayan doktorların çalıştırılmadığını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye vatandaşı olmayan doktorların ülkede hekimlik yaptığı iddialarını, "Türkiye, vatandaşı olmayan tek hekimi bile çalıştırmıyor" diyerek yalanladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkede hekimlik yapanların Türkiye vatandaşı olması gerektiğine vurgu yaptı. Yabancı uyruklu bir kişinin hekimlik yaptığı iddialarının dayanıksız olduğunu belirten Bakan Koca, "Adı verilen ve bu eski iddiaya yeni bir dayanak olarak gösterilen hekim de Türk vatandaşıdır. 13 Temmuz 2021'te Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuş, 2 Ağustos 2021'de ise diploması tescil edilmiştir. 100. dönem DHY listesine dahil edilerek kuraya alınmıştır. Kura sonucunda görev yerine yerleşmiş, 5 Eylül 2021 tarihinde göreve başlamış ve mecburi hizmetini tamamlamıştır. Türkiye, vatandaşı olmayan tek hekimi bile çalıştırmıyor" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de vatandaşı olmayan doktor iddialarını yalanladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de vatandaşı olmayan doktor iddialarını yalanladı - Son Dakika
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