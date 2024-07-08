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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Rize Şehir Hastanesi'nin şantiyesinde inceleme yaptı

RİZE - Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Şehir hastanelerimiz ülkemizin hem gururu hem de sağlık hizmetlerinin odağı durumunda" dedi.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, bir dizi ziyaret ve yatırımları yerinde incelemek için geldiği Rize'de dün esnafı ziyaret ederken bugün ise Rize Valiliği, Rize Belediyesi, Rize Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti. Ardından yapımı devam edene Rize Şehir Hastanesi şantiyesini ziyaret eden Memişoğlu burada şantiye alanında incelemelerde bulundu.

Şehir Hastanesi şantiyesinde gerçekleşen brifing toplantısının ardından konuşan Bakan Memişoğlu, "Rize'mizin sağlık hizmetlerini değerlendirmeye devam ediyoruz. Valiliğimizde brifing aldık. Sonrasında hastanelerimizi geziyoruz. Aynı zamanda inşaatlarımızı da inceliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın hayalimiz dediği ve kendi memleketinde şehir hastanesinin şantiyesindeyiz. Burada değerlendirmeler yaptık. İnşallah yakın zamanda daha büyük bir inşaat faaliyeti başlayacak. Dünyanın en iyi sağlık hizmetlerini sunan bir ülke olarak altyapısını da insan gücüyle daha iyi hizmet sunmaya çalışıyoruz. Şehir hastanelerimiz ülkemizin hem gururu hem de sağlık hizmetlerinin odağı durumunda. Bu nedenle çok önemsiyoruz" dedi.

Ordu ve Muş illerinde şiddetli sağanak yağış nedeniyle meydana gelen sel ve afetlerde 2 kişinin hayatını kaybettiğini dile getiren Bakan Memişoğlu, UMKE ve sağlık ekiplerinin bölgede teyakkuzda olduğunun altını çizerek "Üzücü bir olay yaşadık. Ordu ve Muş'ta yaşanan sel felaketinde 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş. 2 vatandaşımız da Allah'tan rahmet diliyoruz. UMKE ekiplerimiz ve ilk yardım ekiplerimiz oradalar. Bütün yardımı yapıyorlar. Allah milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın" ifadelerini kullandı.