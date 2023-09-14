Sağlık Bakanı Koca: 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunanlar için grip aşısı uygulaması başladı - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunanlar için grip aşısı uygulaması başladı

Sağlık Bakanı Koca: 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunanlar için grip aşısı uygulaması başladı
Son Güncelleme: 14.09.2023 21:22

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarından itibaren 65 yaş ve üstü tüm vatandaşlarla 65 yaş altında olup kronik hastalığı bulunanlar için grip aşısı uygulamasının normal takvimiyle başladığını duyurdu. Grip aşısı, grip hastalığına yakalanma riskini azaltır ve hastalığın şiddetini hafifletir. Özellikle 65 yaş üstüyle kronik hastalığı bulunan kişilerde grip, çeşitli komplikasyonlara yol açabilmektedir. Bakan Koca, grip aşısını yaptırmak için doktora başvurulması gerektiğini belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarından itibaren 65 yaş ve üstü tüm vatandaşlarla 65 yaş altında olup kronik hastalığı bulunanlar için grip aşısı uygulamasının normal takvimiyle başladığını bildirdi.

Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"15 Eylül'den itibaren 65 yaş ve üstü tüm vatandaşlarımızla 65 yaş altında olup kronik hastalığı bulunan hastalarımız için grip aşısı uygulaması normal takvimiyle başlıyor. Grip aşısı, grip hastalığına yakalanma riskini azaltır, hastalığın şiddetini hafifletir. Grip, özellikle 65 yaş üstüyle kronik hastalığı bulunan kişilerde zatürre, bronşit, sinüzit ve kulak enfeksiyonu gibi komplikasyonlara yol açmaktadır. Grip aşılarımızı mutlaka yaptıralım. Doktorunuza başvurarak reçetenizi yazdırabilirsiniz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanı Koca: 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunanlar için grip aşısı uygulaması başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Koca: 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunanlar için grip aşısı uygulaması başladı - Son Dakika
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