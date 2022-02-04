Üye Girişi
Sağlık Bakanı Koca'dan Dünya Kanser Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca'dan Dünya Kanser Günü mesajı Açıklaması

04.02.2022 18:24
Sağlık Bakanı Koca'dan Dünya Kanser Günü mesajı Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tütün ve tütün ürünleri, hareketsiz yaşam tarzı, yanlış beslenme gibi sağlıksız yaşam alışkanlıklarının değiştirilmesiyle kanserlerin üçte birden fazlasının gelişiminin engellenebileceğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tütün ve tütün ürünleri, hareketsiz yaşam tarzı, yanlış beslenme gibi sağlıksız yaşam alışkanlıklarının değiştirilmesiyle kanserlerin üçte birden fazlasının gelişiminin engellenebileceğini bildirdi.

Bakan Koca, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Kanserin, maddi ve manevi yönden uzun süreli mücadele gerektiren bir hastalık olduğuna dikkati çeken Koca, "Tütün ve tütün ürünleri, hareketsiz yaşam tarzı, yanlış beslenme gibi sağlıksız yaşam alışkanlıklarının değiştirilmesiyle kanserlerin üçte birden fazlasının gelişimi engellenebilir." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500

Fahrettin Koca, Kanser, Medya, Tütün, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanı Koca'dan Dünya Kanser Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:11 Büyükçekmece'de kazı yapılan alanda ceset bulundu! İncelemelerin ardından kimliği tespit edilecek
18:05 Kimsenin aklına gelmezdi! Başkan, Mesut Özil'le görüşmelerin devam ettiğini "Şaka değil" diyerek açıkladı
18:00 Samsun'da Atatürk heykeline saldırı olayında AK Parti'den ilk açıklama: Saygısızlığa ve provokasyona geçit vermeyiz
17:58 Bu da oldu! Metaverse'e test için giren kadın kullanıcı, ''toplu sanal tacize'' uğradı
17:56 E-Devlet'ten yeni hizmet! Miras bırakan kişinin hangi bankada hesabı olup olmadığına artık daha kolay ulaşılabilecek
17:36 Taraftarın paylaşımı ortalığı birbirine kattı! Fenerbahçeliler, Rıdvan Dilmen'e açtı ağzını yumdu gözünü
17:17 Beşiktaş'ın yıldızı Aslan oluyor! Galatasaray Cyle Larin'i kadrosuna katmak istiyor
17:09 Kamu işçisine yüzde 2,5'luk ek zam verildi
17:08 Ekrem İmamoğlu: O liyakatsiz şahsiyet bakan yardımcılığı yapsın, ahlaksızlığa adım atmasın
16:39 Ozan Tufan dün geldi, bugün İsmail Kartal'ın kapısını çaldı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 18:30:36. #1.13#
SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Koca'dan Dünya Kanser Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement