 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sağlık Bakanı Koca, İsrail'in Gazze'deki ambulans saldırılarına tepki gösterdi - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca, İsrail'in Gazze'deki ambulans saldırılarına tepki gösterdi

Son Güncelleme: 03.11.2023 22:17

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsrail'in Gazze'de hasta ve yaralı taşıyan ambulanslara yönelik saldırılarına karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı. Koca, İsrail'in sağlık kuruluşlarına, hasta ve yaralı taşıyan ambulanslara yönelik saldırılarına tepki göstererek, uluslararası toplumun harekete geçmesini talep etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsrail'in Gazze'de hasta ve yaralı taşıyan ambulanslara yönelik saldırılarına karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in sağlık kuruluşlarına, hasta ve yaralı taşıyan ambulanslara yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

"GAZZELİ KARDEŞLERİMİZİ TEDAVİYE ULAŞABİLMELERİ İÇİN ÜLKEMİZE TRANSFER ETMEYE HAZIRIZ"

İçinde hasta ve yaralılar olan ambulansların saldırıya uğradığına dikkati çeken Koca, "Uluslararası toplumun harekete geçmesi için daha fazla ne olmalı? İsrail'in sağlık kuruluşlarına, hasta ve yaralı taşıyan ambulanslara yönelik utanç verici, insanlık dışı olmakla bile tarif edilemeyecek saldırıları devam ediyor. Bugün, durumları kritik olan, Refah sınır kapısından Mısır'a transfer edilmeyi bekleyen hastalar ve yaralılar, Şifa Hastanesi önünde transfer için gelen ambulansların içerisinde saldırıya uğradılar. Biz, durumu kritik olan Gazzeli kardeşlerimizi tedaviye ulaşabilmeleri için ülkemize transfer etmeye hazır olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Bu hedef gözetmeyen saldırıların bir an önce durdurulması için uluslararası toplumun harekete geçmesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

KANLI AMBULANS KONVOYU SALDIRISI

İsrail'in Şifa Hastanesi giriş kısmına yönelik saldırısı, Mısır'da tedavi görmek üzere yaralıları taşıyan ambulans konvoyunun yola çıkacağı sırada gerçekleşti. Saldırı sonucu, yaralıları taşıyan ambulanslarda ciddi hasar oluştu. Saldırıda ilk belirlemelere göre 13 kişi hayatını kaybederken 26 kişi de yaralandı.

3 BÜYÜK HASTANE HEDEF ALINDI

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze'de Şifa Hastanesi, Kudüs Hastanesi ve Endonezya Hastanesi'nin çevresini vurduğu belirtildi. Açıklamada, saldırılarda ölenlerin ve yaralananların olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

Fahrettin Koca, Sağlık Bakanı, İsrail, Gazze, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanı Koca, İsrail'in Gazze'deki ambulans saldırılarına tepki gösterdi - Son Dakika


Son Dakika
22:47 İsrail ordusu, Gazze'deki ambulans konvoyu saldırısı sonrası yine aynı bahanenin arkasına saklandı
22:43 Mircea Lucescu, Shakhtar Donetsk maçının ardından kariyerine son noktayı koydu
22:25 Yine tarihe geçtiler! Galatasaray'dan 45 sezon sonra bir ilk
22:14 Pakistan'da bombalı saldırılarda 19 Kişi hayatını kaybetti
21:59 Son Dakika: Zaha'nın gecesi! Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 yendi
21:49 Kassam Tugayları, zeytin ağaçlarının arasından çıkıp İsrail tanklarını böyle avladı
21:31 Kasımpaşa maçında sakatlanan Muslera oyuna devam edemedi
21:16 İsrail'den yurt dışındaki vatandaşlarına uyarı
20:50 30 metreden attı! Galatasaray'ın yıldızından inanılmaz gol
20:15 Hizbullah lideri Nasrallah: Arap ülkeleri Gazze'ye müdahale etmememiz için her gün yalvarıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2023 23:33:42. #1.11#
SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Koca, İsrail'in Gazze'deki ambulans saldırılarına tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement