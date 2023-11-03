Sağlık Bakanı Koca, İsrail'in Gazze'deki ambulans saldırılarına tepki gösterdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsrail'in Gazze'de hasta ve yaralı taşıyan ambulanslara yönelik saldırılarına karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in sağlık kuruluşlarına, hasta ve yaralı taşıyan ambulanslara yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

"GAZZELİ KARDEŞLERİMİZİ TEDAVİYE ULAŞABİLMELERİ İÇİN ÜLKEMİZE TRANSFER ETMEYE HAZIRIZ"

İçinde hasta ve yaralılar olan ambulansların saldırıya uğradığına dikkati çeken Koca, "Uluslararası toplumun harekete geçmesi için daha fazla ne olmalı? İsrail'in sağlık kuruluşlarına, hasta ve yaralı taşıyan ambulanslara yönelik utanç verici, insanlık dışı olmakla bile tarif edilemeyecek saldırıları devam ediyor. Bugün, durumları kritik olan, Refah sınır kapısından Mısır'a transfer edilmeyi bekleyen hastalar ve yaralılar, Şifa Hastanesi önünde transfer için gelen ambulansların içerisinde saldırıya uğradılar. Biz, durumu kritik olan Gazzeli kardeşlerimizi tedaviye ulaşabilmeleri için ülkemize transfer etmeye hazır olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Bu hedef gözetmeyen saldırıların bir an önce durdurulması için uluslararası toplumun harekete geçmesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

KANLI AMBULANS KONVOYU SALDIRISI

İsrail'in Şifa Hastanesi giriş kısmına yönelik saldırısı, Mısır'da tedavi görmek üzere yaralıları taşıyan ambulans konvoyunun yola çıkacağı sırada gerçekleşti. Saldırı sonucu, yaralıları taşıyan ambulanslarda ciddi hasar oluştu. Saldırıda ilk belirlemelere göre 13 kişi hayatını kaybederken 26 kişi de yaralandı.

3 BÜYÜK HASTANE HEDEF ALINDI

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze'de Şifa Hastanesi, Kudüs Hastanesi ve Endonezya Hastanesi'nin çevresini vurduğu belirtildi. Açıklamada, saldırılarda ölenlerin ve yaralananların olduğu kaydedildi.