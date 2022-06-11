Koca paylaşımında 9 Haziranda Ankara 'da katıldığı Konya günlerinde yaptığı konuşmayı hatırlatarak, "Özlük hakları, emeklilik konusunda sevindirici netlik olmadığını düşünenler yanıldıklarını yakında anlayacaklar. Malpraktis davaları için çıkarılan yasa, yönetmeliklerle birlikte, umulmayan sonuçlar doğuracak. Her konuda sonuç, şu an görüneni aşacak" ifadelerini yer verdi.

Kaynak: İHA

Fahrettin Koca, Ankara, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika › Sağlık › Sağlık Bakanı Koca 'Özlük hakları, emeklilik konusunda sevindirici netlik olmadığını düşünenler yanıldıklarını yakında anlayacaklar' - Son Dakika

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