Sağlık Bakanı Koca "Özlük hakları, emeklilik konusunda sevindirici netlik olmadığını düşünenler yanıldıklarını yakında anlayacaklar" - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Koca "Özlük hakları, emeklilik konusunda sevindirici netlik olmadığını düşünenler yanıldıklarını yakında anlayacaklar"

11.06.2022 12:13

- Sağlık Bakanı Koca "Özlük hakları, emeklilik konusunda sevindirici netlik olmadığını düşünenler yanıldıklarını yakında anlayacaklar" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Özlük hakları, emeklilik konusunda sevindirici netlik olmadığını düşünenler...

- Sağlık Bakanı Koca "Özlük hakları, emeklilik konusunda sevindirici netlik olmadığını düşünenler yanıldıklarını yakında anlayacaklar"

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Özlük hakları, emeklilik konusunda sevindirici netlik olmadığını düşünenler yanıldıklarını yakında anlayacaklar" ifadelerini kullandı.

Koca paylaşımında 9 Haziranda Ankara'da katıldığı Konya günlerinde yaptığı konuşmayı hatırlatarak, "Özlük hakları, emeklilik konusunda sevindirici netlik olmadığını düşünenler yanıldıklarını yakında anlayacaklar. Malpraktis davaları için çıkarılan yasa, yönetmeliklerle birlikte, umulmayan sonuçlar doğuracak. Her konuda sonuç, şu an görüneni aşacak" ifadelerini yer verdi.

Sağlık Bakanı Koca Özlük hakları, emeklilik konusunda sevindirici netlik olmadığını düşünenler yanıldıklarını yakında anlayacaklar
Sağlık Bakanı Koca Özlük hakları, emeklilik konusunda sevindirici netlik olmadığını düşünenler yanıldıklarını yakında anlayacaklar
Sağlık Bakanı Koca Özlük hakları, emeklilik konusunda sevindirici netlik olmadığını düşünenler yanıldıklarını yakında anlayacaklar
Sağlık Bakanı Koca Özlük hakları, emeklilik konusunda sevindirici netlik olmadığını düşünenler yanıldıklarını yakında anlayacaklar

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Fahrettin Koca, Ankara, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanı Koca 'Özlük hakları, emeklilik konusunda sevindirici netlik olmadığını düşünenler yanıldıklarını yakında anlayacaklar' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Koca "Özlük hakları, emeklilik konusunda sevindirici netlik olmadığını düşünenler yanıldıklarını yakında anlayacaklar" - Son Dakika
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