Sağlık Bakanı Koca, Sigara Bırakma İçin Randevu Alınabileceğini Duyurdu - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Koca, Sigara Bırakma İçin Randevu Alınabileceğini Duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yeşilay Haftası dolayısıyla yaptığı paylaşımda, her yıl dünyada 5 milyon kişinin sigara kullanımına bağlı hastalıklarla hayatını kaybettiğini belirterek, sigara bırakmak isteyenlerin ALO 171 Sağlık Bakanlığı hattını arayarak randevu alabileceklerini duyurdu.

03.03.2024 18:43  Güncelleme: 18:47
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her yıl dünyada 5 milyon kişinin sigara kullanımına bağlı hastalıklarla ilişkili olarak hayatını kaybettiğini belirterek, "ALO 171 Sağlık Bakanlığı hattını arayarak, sigara bırakmak için randevu alabilirsiniz. Yeşilay Haftası'nda bu kararı verelim." ifadelerini kullandı.

Koca, sosyal medya hesabından, 1-7 Mart Yeşilay Haftası dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Başta sigara olmak üzere tütün ve tütün ürünlerinin önlenebilir ölüm nedenlerinin başında yer aldığını vurgulayan Koca, şunları kaydetti:

"Her yıl dünyada 5 milyon kişi sigara kullanımına bağlı hastalıklarla ilişkili olarak hayatını kaybetmektedir. ALO 171 Sağlık Bakanlığı hattını arayarak, sigara bırakmak için randevu alabilirsiniz. Yeşilay Haftası'nda bu kararı verelim."

Bakan Koca, paylaşımında ayrıca Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Esra Yazar'ın sigaranın zararlarına ilişkin açıklamalarının yer aldığı videoya da yer verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanı Koca, Sigara Bırakma İçin Randevu Alınabileceğini Duyurdu - Son Dakika

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