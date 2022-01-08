Sağlık Bakanı Koca uyardı: Yeni varyant hafif de atlatılsa kendinizi koruyun - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron varyantıyla ilgili son dakika açıklamasında bulundu. "Kendinizi koruyun" diyen Koca, hastalığa yakanılmaması gerektiğine dikkat çekti.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 63 BİN 214 OLDU

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 406 bin 796 testte 63 bin 214 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 157 kişi hayatını kaybederken, 29 bin 197 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 91,94, 2'nci doz ortalaması yüzde 83,53 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 67 bin 961, 2'nci dozda 51 milyon 847 bin 785 ve 3'üncü dozda 21 milyon 148 bin 569 olmak üzere toplam 135 milyon 618 bin 50 aşı uygulandı.