Bakan Koca: Yeni uygulama ile sonuç göstermek, rapor ve ilaç yazdırmak için hastaneye gitmeye gerek kalmayacak - Son Dakika

Bakan Koca: Yeni uygulama ile sonuç göstermek, rapor ve ilaç yazdırmak için hastaneye gitmeye gerek kalmayacak

Son Güncelleme: 01.09.2023 12:51

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık sisteminde devreye alınacak yeni bir sistemi duyurdu. Hastanelerin yükünü azaltacak uygulamadan bahseden Koca, ''Hastaların yüzde 22'si reçete yazdırmak için hastanelere gidiyor. Onların bu taleplerini uzaktan sağlık hizmeti ile çözmeyi düşünüyoruz. Bu şekilde reçete, rapor vs. ihtiyaçların hastaneye gelmeden halledilmesi sağlanacak.'' dedi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Telemedicine" adı verilen ve hastanelerdeki yoğunluğu azaltacak bir uygulamayı duyurdu. Koca, "Gerektiğinde uzaktan rapor ve tetkiklerini önceden talebi yaparak sonucu göstermek için hastaneye gelişi mümkün mertebe ortadan kaldırmak için çalışmayı planlıyoruz. Bunun yönetmeliği yayımlandı." ifadelerini kullandı.

"SALGINDAN SÖZ EDEMEYİZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mardin Valiliği önünde açıklamalarda bulundu. İshal durumu ile ilgili bölgesel, şebeke kaynaklı vakaların olduğunu dile getiren Bakan Koca, "Bir salgından söz edemeyiz. Salgın, ishal, kusma şikayetleri takip ediliyor." dedi. Bakan Koca, halk sağlığı ekibinin analizlerine devam ettiğini de sözlerine ekledi.

E-REÇETE DÜZENLEMESİ ELEŞTİRİLERİNE YANIT VERDİ

E-Reçete düzenlemesine ilişkin konuşan Koca, "TC vatandaşı olan hiçbir kimseye reçete yazımı söz konusu değil. Reçetenin anlaşılır olması için yapılmış bir düzenlemedir." dedi. Türkiye'nin sağlık turizmi üssü olmaya doğru ilerlediğinden bahseden Bakan Koca, "Reçetenin anlaşılır olması için yapılan bir düzenlemedir. Yabancı olan hastanın kendi ülkesinde reçete anlaşılır olmasının sağlanması için yapılan bir durumdur. Hizmetimizi geniş tutmak açısından önem birileri bir yerlere çekmek istiyor." ifadelerini kullandı.

"YER YER BASKINLARIN OLACAĞINI BİLSİNLER"

Merdiven altı yerlerdeki estetik operasyonlarla ilgili konuşan Koca, şöyle devam etti: "Özel sektör başta olmak üzere bu tarz uygulamaların tepesinde olacağız. En ufak yanlışın, hizmetin doğru yapılamadığının ortaya konmasında affetmeyeceğiz. Yer yer baskınların olacağını bilsinler. Bunu asla affetmiyoruz."

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Sondakika.com - Sağlık

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Son Dakika Sağlık Bakan Koca: Yeni uygulama ile sonuç göstermek, rapor ve ilaç yazdırmak için hastaneye gitmeye gerek kalmayacak - Son Dakika


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