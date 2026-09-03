Sağlık Bakanı: 31 bin aile hekimiyle hizmetteyiz

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yurt genelindeki 8 bin 401 Aile Sağlığı Merkezindeki 31 bin aile hekiminin vatandaşlara hizmet verdiğini söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Memişoğlu, "81 il, 86 milyon insan, tek bir hedef: Daha sağlıklı bir Türkiye. Halk Sağlığı Haftamız Başlıyor. Hafta boyunca 81 ilimizde, 7 gün, 7 farklı temayla sahada olacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, sağlık hizmetlerimizin en güçlü taraflarından biri olan koruyucu sağlık hizmetlerimizi daha da ileri taşıyoruz. Bugün 8 bin 401 Aile Sağlığı Merkezimizde, 31 bin aile hekimimizle vatandaşlarımıza en yakın noktada hizmet veriyoruz.357 Sağlıklı Hayat Merkezimizde, beslenmeden fiziksel aktiviteye kadar 17 ayrı alanda çok yönlü destek sunuyoruz. Son 2 yılda 26 milyon başvuruyla vatandaşlarımızın sağlıklı yaşam yolculuğuna eşlik ettik. 62 bin ebemiz, 1.774 Gebe Okulumuz ve 260 bin aktif kullanıcısı bulunan Annelik Yolculuğu mobil uygulamamızla annelerimizin yolculuğuna rehberlik ediyoruz. Erken teşhis ve önleyici adımlarla proaktif bir süreç yürütüyoruz: 158 milyon kronik hastalık taraması gerçekleştirdik, 14,1 milyon vatandaşımızda hastalıkları erken aşamada tespit ettik. 16,1 milyon ücretsiz kanser taraması yaptık. 36.000 vatandaşımızda hastalığı erken dönemde tespit ederek gerekli tedavi ve takip süreçlerini başlattık. Sigara bağımlılığıyla mücadelede de hizmet ağımızı büyütüyoruz. Sigara Bırakma Polikliniklerimizin sayısını yüzde 260 artırarak bin 678'e çıkardık. Koruyan, erken fark eden ve sağlıklı yaşamı destekleyen bir sağlık sistemi için çalışmaya; Türkiye'nin her köşesinde vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Ülkemizin dört bir yanında fedakarca çalışan sağlık ordumuza şükranlarımı sunuyorum. Sağlığınızı ertelemeyin; Aile Sağlığı Merkezlerimizi ve Sağlıklı Hayat Merkezlerimizi ziyaret etmeyi unutmayın" ifadelerine yer verdi.