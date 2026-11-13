Sağlık Bakanı Memişoğlu diyalizde cihaz kapasitesini 60'tan 80'e çıkarıyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik" ile diyaliz hastalarının tedavi süreçlerinde yepyeni bir kolaylık dönemini başlattıklarını belirtti.

Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda vatandaşların sağlık hizmetine erişimini kolaylaştıracak adımları birer birer hayata geçirdiklerini ifade etti.

"Bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik' ile diyaliz hastalarımızın tedavi süreçlerinde yepyeni bir kolaylık dönemini başlatıyoruz." açıklamasını yapan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Kronik diyaliz tedavisine yeni başlayan hastalarımızın en geç 3 ay içinde böbrek nakli konusunda bilgilendirilmesini ve en yakın kamu organ nakli merkezine yönlendirilmesini zorunlu hale getiriyoruz. Hastalarımıza aylık muayene ve reçete esnekliği sağlayarak tedavilerini farklı sağlık kuruluşlarında da sürdürebilmelerine imkan tanıyoruz. Yaz aylarını kapsayan 'tatil diyalizi' dönemini Mayıs-Kasım ayları sonuna kadar genişletiyoruz. Diyaliz merkezlerimizin kapasite sınırını 60 cihazdan 80 cihaza çıkarıyoruz. Ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olsun."