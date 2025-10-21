Sağlık Bakanlığı, 26 bin 673 sözleşmeli personel alacak - Son Dakika
Sağlık

Sağlık Bakanlığı, 26 bin 673 sözleşmeli personel alacak

Sağlık Bakanlığı, 26 bin 673 sözleşmeli personel alacak
21.10.2025 10:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Sağlık Bakanlığı'na 26 bin 673 sözleşmeli personel alınacak. 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli şekilde yürütülebilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı bünyesinde 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek.

İSTİHDAM TARİHİ 1 OCAK

1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere istihdam edilecek sağlık personeli sayıları; 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 652 hekim, 22 bin 983 uzman tabip olacak şekilde belirlendi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10:09
09:55
09:44
09:43
09:31
09:14
