Sağlık Bakanlığı, dünyada her 3 saniyede bir demans geliştiğini bildirdi - Son Dakika
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Sağlık Bakanlığı, dünyada her 3 saniyede bir demans geliştiğini bildirdi

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Sağlık Bakanlığı, dünyada 55-57 milyon kişide demans olduğunu, her 3 saniyede bir kişide demans geliştiğinin tahmin edildiğini bildirdi. Bakanlık, değiştirilebilir risk faktörlerine yönelik müdahalelerle vakaların yüzde 45'inin geciktirilebileceğini veya önlenebileceğini belirtti.

SAĞLIK Bakanlığı, dünya genelinde 55-57 milyon kişide demans olduğunu, yaklaşık her 3 saniyede bir kişide demans geliştiğinin tahmin edildiğini, Alzheimer hastalığı ve demansın, Türkiye'de de halk sağlığını etkileyen önemli sorunların arasında bulunduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Alzheimer hastalığı, beyin hücrelerinde zaman içinde meydana gelen hasara bağlı olarak gelişen kronik ve ilerleyici bir rahatsızlıktır. Hastalığın ilerlemesiyle birlikte beyin işlevleri etkilenmekte; bireylerin konuşma, karar verme ve günlük yaşamlarını bağımsız olarak sürdürme becerileri zamanla kaybolabilmektedir. Alzheimer hastalığı, demansın en sık görülen türü olup tüm vakaların yaklaşık yüzde 60-70'ini oluşturmaktadır. Dünya genelinde 55-57 milyon kişide demans olduğu ve yaklaşık her 3 saniyede bir kişide demans geliştiği tahmin edilmektedir. Alzheimer hastalığı ve demans, ülkemizde de halk sağlığını etkileyen önemli sorunlar arasında bulunmaktadır" denildi.

'ZİHNİ AKTİF TUTACAK FAALİYETLER YAPILMALI'

Alzheimer hastalığı ve demansla ilişkili risk faktörleri arasında aile hastalık geçmişi ve cinsiyet gibi değiştirilemeyen unsurlar yer aldığı belirtilerek, "Bunların yanı sıra yaşam tarzına bağlı oluşabilecek yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, obezite ve tip 2 diyabet; tütün ve tütün ürünleri ile alkol kullanımı, hareketsiz yaşam ve zihinsel olarak pasif olmak gibi değiştirilebilir risk faktörleri de bulunmaktadır. Sağlıklı yaşam alışkanlıklarının benimsenmesi ve risk faktörlerinin azaltılmasıyla hastalığın önlenmesi, geciktirilmesi veya etkilerinin azaltılması mümkün olabilmektedir. Araştırmalar, değiştirilebilir risk faktörlerine yönelik uygun müdahalelerle demans vakalarının yüzde 45'inin geciktirilebileceğini veya önlenebileceğini göstermektedir. Demans ve Alzheimer hastalığından korunmak için; zihni aktif tutacak faaliyetler yapılmalı, günlük yaşamda düzenli fiziksel aktiviteye önem verilmeli, sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlığı kazanılmalı, sosyal ilişkiler ve sosyal yaşam sürdürülmeli, tansiyon, kolesterol ve kan şekeri değerleri düzenli olarak takip edilmelidir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA
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