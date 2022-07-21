Sağlık Bakanlığı'ndan Bilecik'e 11 milyon 300 bin TL yatırım - Son Dakika
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Sağlık Bakanlığı'ndan Bilecik'e 11 milyon 300 bin TL yatırım

21.07.2022 11:49
Sağlık Bakanlığı'ndan Bilecik'e 11 milyon 300 bin TL yatırım

Sağlık Bakanlığı'ndan Bilecik'e 11 milyon 300 bin TL yatırım Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Anjiyo Ünitesini hizmete girdi Bilecik Valisi Dr.

Sağlık Bakanlığı'ndan Bilecik'e 11 milyon 300 bin TL yatırım

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Anjiyo Ünitesini hizmete girdi

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya; "Artık Bilecik'te hemşerilerimiz, Eskişehir, Bursa gibi başka illere gitmeden bu hizmeti işinin ehli ellerden alabilme imkanına sahip"

BİLECİK Bilecik'e, Sağlık Bakanlığı'nın destekleriyle toplamda 11 milyon 300 bin TL bedelle anjiyo cihazı, 6 yataklı koroner yoğun bakım servisi, 16 yataklı kardiyoloji servisi, cihaz ve tıbbi malzemelerden oluşan Anjiyo Ünitesi kazandırıldı.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeni hizmete giren Anjiyo Ünitesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Bilecik'te anjiyo ünitesinin bulunmaması nedeniyle il dışına hasta sevk nedenlerinde birinci sırayı anjiyo işlemlerine bağlı sevkler olduğunu anlatan Vali Kızılkaya; "Anjiyo Ünitesinin ve Yoğun Bakım Kardiyoloji Servisinin incelemesini görevli arkadaşlarla beraber yaptık. 1 aydır ilimizde anjiyo operasyonları yapılmakta. Geçmiş yıllarda, özellikle 2021 yılı ve öncesinde en büyük sevk nedenlerimizden biri anjiyo ünitemizin olmamasıydı. Geçtiğimiz ay itibariyle anjiyo ünitesini Bilecik'imize kazandırmış olduk. Yaklaşık 11,5 milyonluk bir yatırım. Bu yatırımın yanında çok kıymetli ve yetişmiş bir ekibi de ziyaret etmiş olduk. Artık Bilecik'te hemşerilerimiz, Eskişehir, Bursa gibi başka illere gitmeden bu hizmeti işinin ehli ellerden alabilme imkanına sahip" ifadelerini kullandı. Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anjiyo olarak kardiyoloji servisinde tedavisi devam eden 67 yaşındaki Zeliha Güler, sağlık personelinden ve hastaneden duyduğu memnuniyetini dile getirerek, teşekkür etti.

Ziyarette Vali Kızılkaya'ya Bilecik İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı ve Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Erkan Arıkan eşlik etti.

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Kaynak: İHA

Sağlık Bakanlığı, Araştırma, Bilecik, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanlığı'ndan Bilecik'e 11 milyon 300 bin TL yatırım - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı'ndan Bilecik'e 11 milyon 300 bin TL yatırım - Son Dakika
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